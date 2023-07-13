Общество 13.07.2023 в 11:56
В Улан-Удэ объявлен режим повышенной готовности в связи повышением уровня рек
В Селенге уровень воды составляет 218 см, в Уде - 149 см, спецтехника готова к работе в зонах возможного подтопления
Текст: Номер один
В Улан-Удэ сегодня из-за неблагоприятной гидрологической обстановки на реках Селенга и Уда на введен режим «повышенная готовность». Такое решение принято заседании городской Комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством и.о. мэра Олега Екимовского, сообщили в мэрии столицы Бурятии.
Комитет по ГО, ЧС и общественной безопасности администрации Улан-Удэ обеспечивает выполнение плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Ведется ежесуточный мониторинг уровня воды в реках Селенга и Уда. Параллельно ведется работа с населением о возможном подтоплении частных домов, готовятся пункты временного размещения населения на случай эвакуации.
Спецтехника Комбината по благоустройству готова для проведения мероприятий в зонах возможного подтопления на реках Селенга и Уда, обеспечен запас песчано-гравийной смеси для отсыпки береговой зоны подтопляемой территории.
В настоящее время сотрудники администраций Советского, Октябрьского районов Улан-Удэ, чьи территории попадают в зону возможного паводка, проводят подворовые обходы, актуализируют списки проживающих в зонах возможного подтопления с указанием адреса и фактическим количеством людей. Кроме того, начинает работу вайбер-чат «Паводковая ситуация Улан-Удэ», где граждане смогут получать оперативную информацию по складывающейся гидрологической обстановке.
На утро 13 июля на реке Селенга уровень воды составляет 218 см, на реке Уда - 149 см. Выход воды на пойму и подтопление низменных участков начинается при уровне Уды и Селенги 230 см. В ближайшие сутки на реках юго-западных, южных районов возможен подъём уровней с выходом воды на пойму, образование селевых потоков.
Фото: ulan-ude-info.ru
Комитет по ГО, ЧС и общественной безопасности администрации Улан-Удэ обеспечивает выполнение плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Ведется ежесуточный мониторинг уровня воды в реках Селенга и Уда. Параллельно ведется работа с населением о возможном подтоплении частных домов, готовятся пункты временного размещения населения на случай эвакуации.
Спецтехника Комбината по благоустройству готова для проведения мероприятий в зонах возможного подтопления на реках Селенга и Уда, обеспечен запас песчано-гравийной смеси для отсыпки береговой зоны подтопляемой территории.
В настоящее время сотрудники администраций Советского, Октябрьского районов Улан-Удэ, чьи территории попадают в зону возможного паводка, проводят подворовые обходы, актуализируют списки проживающих в зонах возможного подтопления с указанием адреса и фактическим количеством людей. Кроме того, начинает работу вайбер-чат «Паводковая ситуация Улан-Удэ», где граждане смогут получать оперативную информацию по складывающейся гидрологической обстановке.
На утро 13 июля на реке Селенга уровень воды составляет 218 см, на реке Уда - 149 см. Выход воды на пойму и подтопление низменных участков начинается при уровне Уды и Селенги 230 см. В ближайшие сутки на реках юго-западных, южных районов возможен подъём уровней с выходом воды на пойму, образование селевых потоков.
Фото: ulan-ude-info.ru