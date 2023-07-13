Общество 13.07.2023 в 11:56

В Улан-Удэ объявлен режим повышенной готовности в связи повышением уровня рек

В Селенге уровень воды составляет 218 см, в Уде -  149 см, спецтехника готова к работе в зонах возможного подтопления
A- A+
Текст: Номер один
В Улан-Удэ объявлен режим повышенной готовности в связи повышением уровня рек
В Улан-Удэ сегодня из-за неблагоприятной гидрологической обстановки на реках Селенга и Уда на введен режим «повышенная готовность». Такое решение принято заседании городской Комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством и.о. мэра Олега Екимовского, сообщили в мэрии столицы Бурятии.

Комитет по ГО, ЧС и общественной безопасности администрации Улан-Удэ обеспечивает выполнение плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Ведется ежесуточный мониторинг уровня воды в реках Селенга и Уда. Параллельно ведется работа с населением о возможном подтоплении частных домов, готовятся пункты временного размещения населения на случай эвакуации.

Спецтехника Комбината по благоустройству готова для проведения мероприятий в зонах возможного подтопления на реках Селенга и Уда, обеспечен запас песчано-гравийной смеси для отсыпки береговой зоны подтопляемой территории.

В настоящее время сотрудники администраций Советского, Октябрьского районов Улан-Удэ, чьи территории попадают в зону возможного паводка, проводят подворовые обходы, актуализируют списки проживающих в зонах возможного подтопления с указанием адреса и фактическим количеством людей. Кроме того, начинает работу вайбер-чат «Паводковая ситуация Улан-Удэ», где граждане смогут получать оперативную информацию по складывающейся гидрологической обстановке. 

На утро 13 июля на реке Селенга уровень воды составляет 218 см, на реке Уда - 149 см. Выход воды на пойму и подтопление низменных участков начинается при уровне Уды и Селенги 230 см. В ближайшие сутки на реках юго-западных, южных районов возможен подъём уровней с выходом воды на пойму, образование селевых потоков.

Фото: ulan-ude-info.ru
Теги
стихия паводок Улан-Удэ

Все новости

В Бурятии возобновили поиски туристки, пропавшей на реке Снежная
13.07.2023 в 12:17
В Улан-Удэ ищут 51-летнего горожанина
13.07.2023 в 12:07
В Улан-Удэ объявлен режим повышенной готовности в связи повышением уровня рек
13.07.2023 в 11:56
В Бурятии полицейские отбиваются от взяток в виде денег, дров и ГСМ
13.07.2023 в 10:53
В Бурятии реки продолжают выход на поймы
13.07.2023 в 10:29
В Бурятии две сельчанки стали кредитными мошенницами
13.07.2023 в 10:06
Это закон - о сохранении Байкала и о жизни людей, живущих на его берегах
13.07.2023 в 09:15
Доверенность на автомобиль
13.07.2023 в 09:00
Жители прибайкальских территорий: «Наконец, нас услышали»
12.07.2023 в 23:45
В Бичуре горел склад магазина смешанных товаров
12.07.2023 в 17:25
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 июля

Читайте также
В Бурятии возобновили поиски туристки, пропавшей на реке Снежная
К работам привлечены четыре человека и две единицы техники, в том числе аэролодка

13.07.2023 в 12:17
В Улан-Удэ ищут 51-летнего горожанина
Борис Дашиев 3 июня после ссоры ушел из дома на улице Бийской и не вернулся
13.07.2023 в 12:07
В Бурятии полицейские отбиваются от взяток в виде денег, дров и ГСМ
С начала года сотрудники республиканского МВД подали 26 заявлений о склонении их к коррупции
13.07.2023 в 10:53
В Бурятии реки продолжают выход на поймы
В Улан-Удэ возможен выход грунтовых вод в СНТ и ДНТ на Левобережье
13.07.2023 в 10:29
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru