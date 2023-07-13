Общество 13.07.2023 в 12:07

В Улан-Удэ ищут 51-летнего горожанина

Борис Дашиев 3 июня после ссоры ушел из дома на улице Бийской и не вернулся
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В Улан-Удэ ищут 51-летнего горожанина
Сотрудники полиции разыскивают 51-летнего жителя Улан-Удэ Бориса Дашиева, который 3 июня после ссоры ушел из дома на улице Бийской и до настоящего времени не вернулся. Является уроженцем Иволгинского района, сообщили в МВД по Бурятии.

По имеющимся данным, мужчину 5 июня видели в районе остановки общественного транспорта «Саяны», 11 июня – в районе автовокзала на улице Советской.   Ранее не уходил. Злоупотребляет спиртным.

Его приметы: азиатской внешности, на вид 50-55 лет, среднего телосложения, рост около 165 см, волосы темные короткие с проседью, глаза карие.

Был одет: кепка и футболка черные, ветровка цвета хаки, джинсы синие, туфли черные.

При наличии какой-либо информации о гражданине или его местонахождении просят сообщить по телефонам: 8(964)406-87-89, 8(983)533-62-05 или 102.

Фото: МВД по Бурятии

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