Общество 13.07.2023 в 14:02

В Забайкалье выявили мужчину с подозрением на корь

Он доставлен в больницу и изолирован, ему назначена необходимая медицинская помощь
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Текст: Номер один
В Забайкалье выявили мужчину с подозрением на корь
В Забайкальском крае 11 июля зарегистрирован случай подозрения на корь у непривитого жителя Чернышевского района. По данным регионального министерства здравоохранения, пациента доставили в профильное учреждение, изолировали и назначили необходимую медпомощь, сообщает официальный краевой портал.

Как рассказали в Роспотребнадзоре Забайкалья, материал для лабораторного анализа направили в Амурскую область. Сейчас специалисты управления уточняют круг возможных контактных лиц, сведения о привитых против кори, организуют иммунизацию по эпидпоказаниям. За всеми контактировавшими будет установлено медицинское наблюдение. Ситуация на контроле правительства региона. Отметим, что единственной эффективной мерой профилактики кори является иммунизация.

В Бурятии в марте-апреле были выявлены случаи кори, связанные с завозом из другого региона. Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий, подлежащие лица вакцинированы в установленные сроки, медицинское наблюдение за контактными продолжается, сообщало республиканское управление Роспотребнадзора.

Напомним, что корь – это высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Характеризуется острым началом с высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и появлением характерной пятнисто - папулёзной сыпью на кожных покровах.  При кори возможны осложнения, связанные с работой центральной нервной системы, дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта, которые могут привести к летальному исходу.

Специфического лечения кори нет. Единственной эффективной мерой профилактики кори является иммунизация. В рамках Национального календаря профилактических прививок вакцинация проводится в возрасте 1 год, ревакцинация - в 6 лет. Если иммунизация не проведена в этом возрасте, она проводится двукратно в любом возрасте до 35 лет, а для лиц из групп риска - до 55 лет.

По инициативе Роспотребнадзора в настоящее время в стране проводится подчищающая иммунизация против кори – вакцинация не привитых и не болевших корью, а также привитых однократно детей и взрослых. На сегодня в Бурятии привито 13% лиц от числа подлежащих вакцинации.

Фото пресс-службы правительства Забайкальского края
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инфекции корь Забайкалье

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