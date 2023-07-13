В Бурятии чиновники с нотариусом наломали дров

Как известно, любому сельчанину Бурятии полагается бесплатная древесина на строительство, ремонт и отопление жилья. Это право прописано в законе РБ «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд». Ежегодно в республике заключается сотни договоров купли- продажи лесных насаждений для собственных нужд.Однако это право не подкреплено реальными механизмами исполнения. Например, для тех же пенсионеров получить деляну в лесу, произвести вырубку, доставку, распиловку круглого леса проблематично. И в этой связи население обычно прибегает за помощью (естественно, за деньги) к местным лесозаготовителям, имеющим технику и людей. Главное, чтобы пиломатериал после заготовки, в конечном итоге, находился либо на участке гражданина, либо на складе лесозаготовителя. В Республиканском агентстве лесного хозяйства отмечают, что «имеется прямой запрет на отчуждение или переход от одного лица к другому древесины, заготовленной для собственных нужд. Нарушителя ждёт штраф».Между тем, в Баргузинском районе местные чиновники, как полагают в СКР по Бурятии, придумали весьма хитроумную схему, где, не ставя в известность льготников, готовили документы, позволяющие получать лесные деляны для последующей рубки. СКР по Бурятии заведено уголовное дело по факту незаконной рубки леса. По имеющейся информации, группа муниципальных чиновников подозревается следствием в коррупционном сговоре. Так, в 2020 году один из местных чиновников, имеющий доступ к базам данных местных жителей, подготовил другому документ на гражданку, имеющей право на получение древесины для собственных нужд. Второй участник провел акты обследования земельного участка и жилищных условий льготницы и подписал за местного главу распоряжение о выделение ей древесины. Затем он передал разрешительные документы для заверения у местного нотариуса, который их подписал.Лесозаготовитель, убедившись в том, что все сопроводительные документы имеют все необходимые печати и подписи нотариуса, передал их в лесное ведомство и получил право на заготовку древесины - 200 кубов. Между тем, заявительница, судя по всему, дала показания о том, что она не получала денег за лес, и ее право на древесину не было реализовано. Борцы с коррупцией пришли с обысками в муниципальную администрацию.В начале 2023 года нотариус и чиновники были задержаны полицией. Тем не менее, судя по всему, дав нужные для следствия показания, участвующие в «схеме» чиновники были благополучно выпущены из СИЗО.А крайним в этой неприятной коррупционной истории, похоже, делают лесозаготовителя.Предпринимателя Александра Молчанова, рабочие которого добыли лес на отведенной деляне, с января 2023 года содержат в СИЗО. Как сообщил адвокат Леонид Кочан, довольно странно, что его "подзащитного обвиняют в коррупционном преступлении, тогда как без чиновников ни одно коррупционное дело не обходится". Между тем, по его словам, все чиновники на свободе, а предприниматель сидит. И его, судя по всему, кто-то хочет сделать крайним.- Если бы не незаконные действия чиновников, подготовивших документы на вырубку, то само преступление, которое вменяют моему подзащитному, просто не состоялось бы, поскольку без наличия документов он бы не получил деляну для добычи древесины, - сообщил адвокат.Как отметил адвокат, «его подзащитный не признает обвинений и твердо стоит на своей невиновности, поскольку он действовал на основании действующих на тот период разрешительных документов».- Суды постоянно продлевают моему подзащитному меру пресечения, - сообщил адвокат Леонид Кочан. - Сам факт нахождения в СИЗО - это сильное психологическое давление. Я полагаю, что тем самым его вынуждают дать нужные показания и изменить свою позицию.Добавим, что слишком долгое и не оправданное нахождение человека в СИЗО, может иметь серьезные негативные последствия. Это негативно сказывается на психическом и физическом здоровье человека. Во-вторых, основатель предприятия может потерять свой бизнес, что ударит по семьям его сотрудников.- Моя предпринимательская деятельность остановилась, заготовка не производится, две базы закрыто, люди остались без работы, - написал в редакцию предприниматель.- Александр Молчанов известен в Баргузинском районе, как бескорыстный и добрый человек, который, как предприниматель, оказывал большую благотворительную помощь населению, спонсировал спорт, а когда мы защищали в Москве интересы жителей, проживающих на Байкале, в связи с запретами на ведение экономической деятельности в центральной экологической зоне, то оказывал нам всемерную поддержку, - сообщила известная общественница Галина Арсеньева.По ее словам, федеральные чиновники, введя экологические запреты на добычу древесины на Байкале, ударили по лесопереработке, оставив многих жителей Баргузинского района без работы. В итоге крайними оказываются руководители лесной сферы, которые пытаются работать в таких непростых условиях.Впрочем, жесткость по отношению к известному предпринимателю вполне может иметь и политический подтекст. Как сообщил сам предприниматель: "Я должен был баллотироваться в Народный Хурал от Баргузинского района осенью 2023 года, но сегодня вынужден защищать не избирателей, а себя".Как говорится, далее ничего объяснять уже не надо...Добавим, что депутаты Госдумы РФ на днях на пленарном заседании в первом чтении приняли законопроект, разрешающий сплошные санитарные рубки на Байкальской природной территории. Столько лет чиновники «прессовали» бизнес на Байкале, пока и до них не дошло понимание того, что слишком жесткими требованиями они сами наломали дров, пишетФото: pixabay.com