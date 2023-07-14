Общество 14.07.2023 в 07:30

В Улан-Удэ начал работу оперативный штаб по контролю за уровнем воды в реках

Жители Левобережья смогут получать всю актуальную информацию по складывающейся обстановке
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В Улан-Удэ начал работу оперативный штаб по контролю за уровнем воды в реках
В Улан-Удэ сегодня утром по решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям начинает работу оперативный штаб. Специальный автобус будет размещен на Левом берегу вблизи Селенгинского моста, сообщили в мэрии столицы Буртяии.

Дежурство по контролю за уровнем воды будут нести сотрудники Комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности. Жители Левобережья смогут получать всю актуальную информацию по складывающейся обстановке. Также работает вайбер-чат «Паводковая ситуация Улан-Удэ»

Гидрологическая обстановка на 14 июля: в Селенге уровень воды составляет 232 см, поднявшись на 14 см за сутки; в Уде уровень воды достиг 155 см (+6 см за сутки).

Напомним, накануне с 9:30 утра из-за неблагоприятной гидрологической обстановки на реках Селенга и Уда на территории Улан-Удэ введен режим «повышенная готовность».

Фото: ulan-ude-info.ru
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