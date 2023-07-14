Общество 14.07.2023 в 07:30
В Улан-Удэ начал работу оперативный штаб по контролю за уровнем воды в реках
Жители Левобережья смогут получать всю актуальную информацию по складывающейся обстановке
Текст: Номер один
В Улан-Удэ сегодня утром по решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям начинает работу оперативный штаб. Специальный автобус будет размещен на Левом берегу вблизи Селенгинского моста, сообщили в мэрии столицы Буртяии.
Дежурство по контролю за уровнем воды будут нести сотрудники Комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности. Жители Левобережья смогут получать всю актуальную информацию по складывающейся обстановке. Также работает вайбер-чат «Паводковая ситуация Улан-Удэ».
Гидрологическая обстановка на 14 июля: в Селенге уровень воды составляет 232 см, поднявшись на 14 см за сутки; в Уде уровень воды достиг 155 см (+6 см за сутки).
Напомним, накануне с 9:30 утра из-за неблагоприятной гидрологической обстановки на реках Селенга и Уда на территории Улан-Удэ введен режим «повышенная готовность».
Фото: ulan-ude-info.ru
Дежурство по контролю за уровнем воды будут нести сотрудники Комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности. Жители Левобережья смогут получать всю актуальную информацию по складывающейся обстановке. Также работает вайбер-чат «Паводковая ситуация Улан-Удэ».
Гидрологическая обстановка на 14 июля: в Селенге уровень воды составляет 232 см, поднявшись на 14 см за сутки; в Уде уровень воды достиг 155 см (+6 см за сутки).
Напомним, накануне с 9:30 утра из-за неблагоприятной гидрологической обстановки на реках Селенга и Уда на территории Улан-Удэ введен режим «повышенная готовность».
Фото: ulan-ude-info.ru