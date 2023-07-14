Девальвация увеличит цены в Бурятии

На прошлой неделе доллар преодолел планку в 90 рублей, а евро - 100 рублей за иностранную единицу. Так низко рубль не падал с весны прошлого года, когда впервые с начала СВО началась валютная паника, а доллар тестировал отметки в 100 рублей. Для жителей Бурятии подорожание «американца» очень плохая новость - цены на товары могут к осени вырасти на 10 - 15%, даже если стоимость валют зафиксируется на сегодняшних уровнях. Экономические эксперты полагают, что рост цен уже не остановить.Улан-удэнский экономический эксперт Анатолий Масловский в начале года сделал прогноз по курсу доллара. По его расчетам выходило, что у рубля есть предел прочности до 80 рублей. Как только он преодолеет эту планку, так удерживать его от дальнейшего падения будет практически невозможно, - сообщил он.И, действительно, практически с лета прошлого года курс доллара колебался в диапазоне 60 - 75 рублей за доллар, но в конце июня, как только цель в 80 рублей за доллар была преодолена, курс быстро «полетел» к 100 рублям. Несмотря на то, что в начале этой недели его удалось сбить до 91 рубля за доллар, перспективы у отечественной валюты неблагоприятные. У нее нет дна, а курс доллара на фоне растущих военных расходов, санкций и падения продаж сырья на мировых рынках вполне может преодолеть отметку в 100 рублей за доллар.- Слабый рубль позволяет сократить дефицит федерального бюджета, поскольку другого, более эффективного «лекарства» у монетарных властей в нынешних условиях нет, - говорит Анатолий Масловский. - Однако девальвация российской валюты заметно разгонит цены в Бурятии.Под раздачу прежде всего попадут потребители электроники: смартфонов, телевизоров, бытовой техники - все это завозится из-за рубежа.- То, что все завозится из Китая, ни о чем не говорит - курс юаня фактически привязан к доллару США, и с ослаблением рубля цены перепишут, причем очень скоро, через месяц-два, - полагает экономист Анатолий Думнов. - Вслед за подорожанием импортной продукции на 10 - 15% обязательно поднимут цены и отечественные производители, поскольку у них появится повод задрать цены вслед за поставщиками импорта.Что касается импортозамещения, о котором много уже говорилось. По факту эта тема полностью провалена - ни одного рыночного продукта, где не содержались бы импортные комплектующие на рынке так и не появилось. Например, объявленный отечественный «Москвич» подозрительно напоминает китайский. Да и с таким «брендом» выходить на рынок не только поздно, но и бесперспективно. Впрочем, кое-что сделано - на прилавках появилось больше отечественных лекарств и овощей. Более серьезных продуктов, товаров не наблюдается.Между тем цены на электронику в Бурятии уже начали расти. Причем еще до девальвации рубля.- С 1 марта, когда доллар еще был в районе 70 рублей, один крупный ретейлер электроники сразу же поднял цены на товары на 20%, а в начале июля цены на особо ходовые позиции подорожали еще на 5 - 10%, - говорит менеджер улан-удэнской сети электроники. А уже на этой неделе, по его словам, поставщики техники заявили о начале роста отпускных цен минимум еще на 10 - 15%. И в августе новые ценники будут «красоваться» на многих товарах сети.Тем не менее резкого, на 15 - 20%, роста стоимости бытовой техники и импортных продуктов питания в ближайший месяц точно не произойдет, отмечают эксперты. Поскольку, в отличие от рынка автомобилей, где такие скачки сравнительно легко «проглатываются», по бытовым товарам это чревато полной остановкой продаж. Поэтому цены будут расти понемногу, на несколько процентов в неделю, но стабильно.Фото: pixabay.com