В Улан-Удэ ГАЗ-3309 столкнулся с «Тойотой»

В Улан-Удэ сегодня на ул. Трубачеева 36-летний водитель грузового автомобиля ГАЗ-3309 не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Клюгер» под управлением 41-летнего водителя.После чего иномарка опрокинулась, сообщили в республиканской ГИБДДВ результате ДТП двое несовершеннолетних пассажиров «Тойоты» доставлены в медицинское учреждение. Оба мальчика были пристёгнуты, что позволило избежать тяжёлых травм.Фото: ГИБДД