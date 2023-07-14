Общество 14.07.2023 в 13:54

В Улан-Удэ ГАЗ-3309 столкнулся с «Тойотой»

Пострадали двое несовершеннолетних, сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ ГАЗ-3309 столкнулся с «Тойотой»
В Улан-Удэ сегодня на ул. Трубачеева 36-летний водитель грузового автомобиля ГАЗ-3309 не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Клюгер» под управлением 41-летнего водителя.

После чего иномарка опрокинулась, сообщили в республиканской ГИБДД

В результате ДТП двое несовершеннолетних пассажиров «Тойоты» доставлены в медицинское учреждение. Оба мальчика были пристёгнуты, что позволило избежать тяжёлых травм.

Фото:  ГИБДД
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