Чиновник из Бурятии наказал землячку за клевету, касающуюся спецоперации

В Гусиноозерске под суд попала женщина, публично оклеветавшая одного из местных чиновников, а точнее – его сына.

Весной 2023 года в вайбер-чате «Наш Гусиноозерск», в состав которой входит 3431 участник, женщина публично, используя ненормативную лексику, разместила заведомо ложную информацию о том, что сын истца выехал за границу, спасаясь от участия в СВО, «в то время как их дети в окопах».

Оскорбленный чиновник в судебном иске ссылался на то, что является представителем власти, публичным лицом и размещенные недостоверные сведения негативно его характеризуют, формируют у подписчиков сообщества негативное, искаженное представление о нем, тем самым порочат его деловую репутацию, как должностного лица.

На суде было установлено, что сведения, опубликованные ответчиком, не соответствуют действительности, они порочат честь, достоинство и деловую репутацию истца, поскольку его сын является сержантом Вооруженных Сил Российской Федерации и с декабря 2022 года направлен в служебную командировку для участия в специальной военной операции.

Гусиноозерский районный суд иск удовлетворил, суд обязал ответчика опровергнуть размещенные в мессенджере сведения, а также взыскал в пользу истца компенсацию морального вреда.

Решение не вступило в законную силу.





Фото: "Номер один"