Жительница Бурятии взыскала с управляшки компенсацию морального вреда за травмированную руку

Жительница Нижнеангарска подала иск в суд к управляющей компании. Женщина спускалась по лестнице жилого дома на первый этаж, держась за перила. Поскольку перила были сломаны, она не удержалась и упала.

В иске женщина указала, что плохо передвигается, после падения была вынуждена вызвать скорую помощь, которая зафиксировала сильный ушиб левой руки.

Врач сказал, что необходимо применить согревающие и обезболивающие мази, которые она и применяла. В дальнейшем состояние руки стало ухудшаться, она не могла её поднять, в связи с чем обратилась на прием к хирургу. У женщины начался посттравматический полиартрит, в связи с травмой.

О том, что перила были в неисправном состоянии, директору управляющей компании сообщали не один раз, но вовремя неполадки он не устранил. Просила суд взыскать с ответчика причиненный ей моральный ущерб в размере 10 000 руб.

В суде управляющая компания пыталась отбиться от иска тем, что лестница, по которой спускалась жительница дома, не является основной, а ведет к пожарному выходу.

«Ремонт части ограждений лестницы, ведущей к пожарному выходу, был запланирован, в дальнейшем перила отремонтировала администрация Нижнеангарска. Истец не предоставила доказательства наличия причинно-следственной связи между противоправным управляющей компании и наступившими последствиями в виде вреда, причиненного здоровью», - заявляла сотрудница управляшки.

Суд решил исковые требования жительницы поселка Нижнеангарска удовлетворить и взыскать с управляющей компании 10 тыс. рублей.





Фото: "Номер один"