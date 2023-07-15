Общество 15.07.2023 в 07:00
В Улан-Удэ три ДНТ получат электроотопление
Обещанная энергетическая реформа началась в столице Бурятии
Текст: Петр Санжиев
Улан-Удэ вступает таки в грандиозную модернизацию энергетической отрасли, о чем много говорили. Будет развиваться ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, построят важные тепломагистрали. Начнется перевод крупных жилмассивов частной застройки на электрообогрев и т. д.
ТЭЦ-2 готовится сделать рывок
Все это еще раз подтверждено в ходе визита в Улан-Удэ влиятельного российского вице-премьера Александра Новака, главного в РФ по энергетике.
«Вице-премьер Александр Валентинович Новак – куратор энергетической отрасли России. Он один из самых влиятельных вице-премьеров страны. Визит начался с посещения ТЭЦ-2, там ему были представлены проблемы и пути решения. Затем прошло совещание с участием федералов по вопросам газификации Бурятии, энергетики Северобайкальска, балансовой ситуации в восточной части объединенной энергосистемы Сибири и нашим вопросам по электроотоплению и завершению строительства ТЭЦ-2. То, что Новак приехал в Бурятию, это очень большая победа Алексея Самбуевича, и администрация города все отработала на 100%», - говорит Вадим Имидеев, председатель проектно-аналитического комитета мэрии г. Улан-Удэ.
Наиболее значимый проект – это, разумеется, окончание строительства ТЭЦ-2. Оно будет идти в рамках концессии с участием ТГК-14 и правительства Бурятии. Концессия будет за счет бюджетных средств. В 2023 - 2024 гг. планируется подготовить проектно-сметную документацию. Затем пройдет строительство, установка оборудования. К 2030 году планируется все закончить. Все то новое, что появится на ТЭЦ-2, Бурятия получит в свою собственность.
То есть ТЭЦ-2 в Улан-Удэ будет иметь двух собственников - ТГК-14 и Республику Бурятия. Как распорядится республика своей частью, пока сказать сложно. Возможно, сдаст в аренду ТГК-14, но есть и иные варианты.
Работа по увеличению тепловой мощности ТЭЦ-1, достройке ТЭЦ-2, по тепломагистралям оценивается в 41,3 млрд рублей (в ценах 2022 года). Это не сказать, что какие-то невероятно большие средства. Напомним, недавно «Номер один» писал, что федералы будут строить в Улан-Удэ новое учреждение УФСИН на 3 тыс. мест за 20 млрд рублей.
Территории, которые обслуживаются двумя ТЭЦ, станут более связаны между собой – при необходимости можно будет «перекидывать» между ними больше тепла, чем сегодня. Это особенно важно, если на одной станции происходит крупная авария.
А, например, планируемая к строительству тепломагистраль № 7 от модернизированной ТЭЦ-2 на Загорск позволит закрыть четыре малых низкоэффективных котельных, включая котельную мкр. Загорск и котельную авиазавода. В целом по городу будет закрыто около 36 небольших котельных, их потребителей переключат на крупные ТЭЦ.
«ТЭЦ-1 этой зимой уже несколько раз выходила за «красную линию» дефицита, вопрос стоит очень остро. Дефицит тепла в Улан-Удэ возникнет уже в 2024 году. Это не говорит о том, что в квартирах станет холоднее. Но новые проекты развития, новое строительство с 2024 года будет практически невозможно», - предупреждает представитель муниципалитета.
ТЭЦ-2 в своем завершенном виде будет вырабатывать также электроэнергию.
«Это ошибка 1992 года, когда строительство ТЭЦ-2 было заморожено на уровне котельной, и сейчас она так эксплуатируется. Остальные города успели свои ТЭЦ достроить и поэтому у них нет проблем с энергоснабжением», - поясняет Вадим Имидеев.
В настоящее время улан-удэнская ТЭЦ-1 мощнее, чем ТЭЦ-2 – 488 Гкал/час против 300 Гкал/час. Но после модернизации объектов мощно выросшая ТЭЦ-2 опередит немного усиленную ТЭЦ-1 (740 против 588).
В случае успешной реализации планов Улан-Удэ станет более-менее сбалансированным по тепловой и электрической энергии и получит, таким образом, основу для развития на следующие десятилетия.
Электроотопление начнется с ДНТ
В столице Бурятии углем и дровами отапливаются 45 тыс. домов. Из-за низкого КПД сгорания топлива в печках, котлах частный сектор вносит ощутимый вклад в загрязнение атмосферного воздуха. Как отмечает Вадим Имидеев, крайне позитивным оказался разговор о переводе части частного сектора Улан-Удэ на электроотопление.
«Минэнерго России подтвердило необходимость и свое понимание, что это нужно делать. Минприроды подтвердило готовность к финансированию в тех цифрах, которые мы запрашивали», - говорит чиновник.
Нагрузка по электроотоплению составит 203 МВт. Только на четыре приоритетные зоны города, которые планируется перевести на электроотопление, требуются инвестиции в 8,5 млрд рублей. Надо строить ЛЭП, подстанции и др.
Что это за зоны? Левый Берег, мкр. Забайкальский, блок из мкр. Комушка и Горького, а также блок из мкр. Верхняя Березовка, Аршан, Шишковка. Эти четыре крупные зоны ИЖС оказывают наибольшее отрицательное влияние на воздух среди всех «частных» микрорайонов Улан-Удэ. Их хотят обеспечить доступом к электроотоплению в 2024 - 2027 гг.
Но «первопроходцами» в массовом переводе жилмассивов на электроотопление будут три ДНТ в Левобережной части. «Это «пилотный проект»: ДНТ «Урожай», «Сибиряк» и «Профсоюзник» с 1800 домовладениями. К зиме 2024 - 2025 гг. там жители смогут перейти на электроотопление», - анонсирует Вадим Имидеев.
В этих ДНТ работают представители энергетиков: ведут подворовой обход, уточняют настрой людей по теме электроотопления.
Грядут «электрические» субсидии
Помимо реконструкции и строительства линий электропередач, подстанций и другого хозяйства большое внимание будет уделено тому, чтобы финансово помочь улан-удэнцам перейти на электроотопление и остаться на нем. Речь идет о субсидировании затрат граждан на перевод частных домов с печного отопления на электрическое.
«Это закупка жителями оборудования: теплых полов, электрокотлов, кварцевых обогревателей и т. д.», - приводит пример Вадим Имидеев того, какие расходы могут попасть под субсидию.
Фото: egov-buryatia.ru
Также речь идет о субсидировании затрат на техническое присоединение к электрическим сетям в целях увеличения мощности. Еще предполагается предоставлять людям, переведшим свои дома на электроотопление, субсидирование части стоимости потребленной электроэнергии. Как будет реализовываться последнее, пока неясно. Есть вопрос – будет ли размер субсидии зависеть от подушевого дохода семьи? Есть и другие вопросы, ответы на которые, мы надеемся, власти разъяснят в ближайшее время.
ТЭЦ-2 готовится сделать рывок
Все это еще раз подтверждено в ходе визита в Улан-Удэ влиятельного российского вице-премьера Александра Новака, главного в РФ по энергетике.
«Вице-премьер Александр Валентинович Новак – куратор энергетической отрасли России. Он один из самых влиятельных вице-премьеров страны. Визит начался с посещения ТЭЦ-2, там ему были представлены проблемы и пути решения. Затем прошло совещание с участием федералов по вопросам газификации Бурятии, энергетики Северобайкальска, балансовой ситуации в восточной части объединенной энергосистемы Сибири и нашим вопросам по электроотоплению и завершению строительства ТЭЦ-2. То, что Новак приехал в Бурятию, это очень большая победа Алексея Самбуевича, и администрация города все отработала на 100%», - говорит Вадим Имидеев, председатель проектно-аналитического комитета мэрии г. Улан-Удэ.
Наиболее значимый проект – это, разумеется, окончание строительства ТЭЦ-2. Оно будет идти в рамках концессии с участием ТГК-14 и правительства Бурятии. Концессия будет за счет бюджетных средств. В 2023 - 2024 гг. планируется подготовить проектно-сметную документацию. Затем пройдет строительство, установка оборудования. К 2030 году планируется все закончить. Все то новое, что появится на ТЭЦ-2, Бурятия получит в свою собственность.
То есть ТЭЦ-2 в Улан-Удэ будет иметь двух собственников - ТГК-14 и Республику Бурятия. Как распорядится республика своей частью, пока сказать сложно. Возможно, сдаст в аренду ТГК-14, но есть и иные варианты.
Работа по увеличению тепловой мощности ТЭЦ-1, достройке ТЭЦ-2, по тепломагистралям оценивается в 41,3 млрд рублей (в ценах 2022 года). Это не сказать, что какие-то невероятно большие средства. Напомним, недавно «Номер один» писал, что федералы будут строить в Улан-Удэ новое учреждение УФСИН на 3 тыс. мест за 20 млрд рублей.
Территории, которые обслуживаются двумя ТЭЦ, станут более связаны между собой – при необходимости можно будет «перекидывать» между ними больше тепла, чем сегодня. Это особенно важно, если на одной станции происходит крупная авария.
А, например, планируемая к строительству тепломагистраль № 7 от модернизированной ТЭЦ-2 на Загорск позволит закрыть четыре малых низкоэффективных котельных, включая котельную мкр. Загорск и котельную авиазавода. В целом по городу будет закрыто около 36 небольших котельных, их потребителей переключат на крупные ТЭЦ.
«ТЭЦ-1 этой зимой уже несколько раз выходила за «красную линию» дефицита, вопрос стоит очень остро. Дефицит тепла в Улан-Удэ возникнет уже в 2024 году. Это не говорит о том, что в квартирах станет холоднее. Но новые проекты развития, новое строительство с 2024 года будет практически невозможно», - предупреждает представитель муниципалитета.
ТЭЦ-2 в своем завершенном виде будет вырабатывать также электроэнергию.
«Это ошибка 1992 года, когда строительство ТЭЦ-2 было заморожено на уровне котельной, и сейчас она так эксплуатируется. Остальные города успели свои ТЭЦ достроить и поэтому у них нет проблем с энергоснабжением», - поясняет Вадим Имидеев.
В настоящее время улан-удэнская ТЭЦ-1 мощнее, чем ТЭЦ-2 – 488 Гкал/час против 300 Гкал/час. Но после модернизации объектов мощно выросшая ТЭЦ-2 опередит немного усиленную ТЭЦ-1 (740 против 588).
В случае успешной реализации планов Улан-Удэ станет более-менее сбалансированным по тепловой и электрической энергии и получит, таким образом, основу для развития на следующие десятилетия.
Электроотопление начнется с ДНТ
В столице Бурятии углем и дровами отапливаются 45 тыс. домов. Из-за низкого КПД сгорания топлива в печках, котлах частный сектор вносит ощутимый вклад в загрязнение атмосферного воздуха. Как отмечает Вадим Имидеев, крайне позитивным оказался разговор о переводе части частного сектора Улан-Удэ на электроотопление.
«Минэнерго России подтвердило необходимость и свое понимание, что это нужно делать. Минприроды подтвердило готовность к финансированию в тех цифрах, которые мы запрашивали», - говорит чиновник.
Нагрузка по электроотоплению составит 203 МВт. Только на четыре приоритетные зоны города, которые планируется перевести на электроотопление, требуются инвестиции в 8,5 млрд рублей. Надо строить ЛЭП, подстанции и др.
Что это за зоны? Левый Берег, мкр. Забайкальский, блок из мкр. Комушка и Горького, а также блок из мкр. Верхняя Березовка, Аршан, Шишковка. Эти четыре крупные зоны ИЖС оказывают наибольшее отрицательное влияние на воздух среди всех «частных» микрорайонов Улан-Удэ. Их хотят обеспечить доступом к электроотоплению в 2024 - 2027 гг.
Но «первопроходцами» в массовом переводе жилмассивов на электроотопление будут три ДНТ в Левобережной части. «Это «пилотный проект»: ДНТ «Урожай», «Сибиряк» и «Профсоюзник» с 1800 домовладениями. К зиме 2024 - 2025 гг. там жители смогут перейти на электроотопление», - анонсирует Вадим Имидеев.
В этих ДНТ работают представители энергетиков: ведут подворовой обход, уточняют настрой людей по теме электроотопления.
Грядут «электрические» субсидии
Помимо реконструкции и строительства линий электропередач, подстанций и другого хозяйства большое внимание будет уделено тому, чтобы финансово помочь улан-удэнцам перейти на электроотопление и остаться на нем. Речь идет о субсидировании затрат граждан на перевод частных домов с печного отопления на электрическое.
«Это закупка жителями оборудования: теплых полов, электрокотлов, кварцевых обогревателей и т. д.», - приводит пример Вадим Имидеев того, какие расходы могут попасть под субсидию.
Фото: egov-buryatia.ru
Также речь идет о субсидировании затрат на техническое присоединение к электрическим сетям в целях увеличения мощности. Еще предполагается предоставлять людям, переведшим свои дома на электроотопление, субсидирование части стоимости потребленной электроэнергии. Как будет реализовываться последнее, пока неясно. Есть вопрос – будет ли размер субсидии зависеть от подушевого дохода семьи? Есть и другие вопросы, ответы на которые, мы надеемся, власти разъяснят в ближайшее время.