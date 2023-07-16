«Шаурмичное рабство»

Как лучше всего удержать сотрудника и заставить его работать на вас бесплатно? Конечно же, отобрать документы и не платить. Именно по такому принципу много лет действовала Инна Коновалова, хозяйка улан-удэнской сети кафе (павильонов) быстрого питания. В подробностях дурнопахнущей истории разбирался «Номер один».На прошлой неделе в одном из популярных пабликов нашего города появилась публикация, которую можно назвать криком души. Она создана анонимным автором для того, чтобы предостеречь людей, желающих устроиться на работу в данную сеть фастфудной продукции ( к сожалению, по закону мы не можем писать ее название).- Пришел момент написать отзыв. Проработала три недели от силы. Думала, что дадут зарплату, и терпеливо ждала. Но разводят и кидают на деньги. Обещали 1800 за смену, а дали только 1200. Якобы бухгалтер высчитывает недостачу, но его (бухгалтера. – Прим. ред.) вообще нет. Хозяйка, когда идет разговор о деньгах, исчезает с обещанием: «завтра». Ни стыда, ни совести, - пишет аноним.На первый взгляд может показаться, что это очередной отзыв недовольного сотрудника, ставшего участником частного конфликта. Но как бы не так. Под этим постом с каждым днем стало появляться все больше комментариев с однотипными заявлениями: «Автор говорит правду, я тоже когда-то работал у этой женщины».Мы нашли еще несколько публикаций в Интернете за последние пять лет. Каждый из пользователей писал нечто подобное, рассказывая о том, что хозяйка сети Инна Коновалова забирала паспорта у работников, а после отказывалась возвращать документы в течение долгого времени. Тем самым заставляя их дольше работать, лишая возможности добровольного увольнения.В свою очередь, посетители павильонов быстрого питания тоже далеко не в восторге от кухни. В популярном путеводителе «2ГИС» мы нашли 312 отзывов на семь точек того же самого фастфуда. В качестве примера процитируем самый яркий.- Хозяйка этой «будки», бабушка в очках и грязной косынке - мошенница. На входной двери постоянно висит объявление о наборе сотрудников, которые меняются каждые три-четыре дня. Так как им не платят зарплату и забирают документы. По поводу кухни: готовит она грязными руками. Если что-то уронит, то поднимает с пола и кладет в тазик с остальными продуктами или сразу же в шаурму, готовящуюся для посетителя. Курицу и котлеты варит в одном бульоне по несколько недель. Вертел с мясом ставит для вида, в шаурму идут вареные обрезки от курицы. Овощи закупает самые дешевые по акции. Людей за людей не считает, лишь бы заработать больше прибыли, - оставила свой отзыв некая Олеся Мальцева.Похожие сообщения в «2ГИС» появляются с завидной частотой. Как и отзывы бывших сотрудников о том, что Инна Коновалова заставляла их работать почти за «бесплатно», отбирая документы под предлогом ксерокопии и не возвращая обратно. А позже, узнав место прописки и домашний адрес работника, угрожала ему, что при малейшем конфликте пошлет «плохих парней» разобраться. Другим Инна клялась, что ее муж работает в органах, и тоже присылала угрозы.Побывавшие в нескольких точках одной и тоже сети фастфуда отмечают, что «свиней и то лучше кормят». Бесконечный поток жалоб, отмеченных одной звездой, на глазах превращается в сплошной список негативных эпитетов: «Отвратительно», «Ужасная забегаловка», «После съеденной шаурмы отравился», «Хозяйка обманщица», «Закройте точки», «Шкурки от курицы», «Сплошная капуста!», «Закройте уже заведение!».Посетители неоднократно делают акцент на плохом качестве мяса, завышенных ценах и несвежих овощах. Мы решили лично попробовать шаурму в одном из павильонов Инны.На удивление, в помещении было достаточно чисто, возможно, из-за того, что заведение находится в центре города. В металлическом киоске стояла не самая опрятная женщина с прокуренным голосом и болезненной кожей. Готовить ей помогал молодой человек в военной футболке с татуировками на руках. На вид парень едва достиг 18-летнего возраста. Несмотря на то, что кухня открытого типа, готовили нашу шаурму почему-то в отгороженной от посторонних глаз части стола. Стоит отметить, что ее приготовление имеет традиционную особенность - срезание кусочков мяса, которое обжаривалось на вертикальном вертеле. Но в зоне гриля не оказалось ни мяса, ни вертела. Откуда сотрудники брали курицу для шаурмы, осталось загадкой.На стене висит объявление: «Срочно требуются продавцы, бармены, пекари и повара». Вакансия «повар» дописана черным маркером, как, собственно, и номер телефона, по которому следует обращаться. К слову, он совпадал с телефонами из объявления, оставленного лично Инной в социальных сетях, с теми, которые значились в объявлениях на остальных точках фастфуда, а также были указаны в «2ГИС».Шаурму нам достаточно быстро отдали, других посетителей не было. Когда продавщица вышла на перекур, мы решили с ней поговорить, сославшись на то, что тоже работали с Инной когда-то. В доказательство рассказали о том, как она якобы забирала паспорт и отказывалась возвращать его в течение месяца. Женщина закивала: «Ага, она это любит». После этого завязался небольшой разговор.- Вы не первые, кто с этим сталкивается. Сейчас она так не делает вроде. По крайней мере мне повезло. Скорее всего, ее кто-то уже «нагнул» да поставил на место. А насчет денег и выходных вы и сами все знаете. Кто с Инной работал, поймет, - говорит продавщица ларька.На вид шаурма была самой обычной, уложена в целлофановый пакет. Жаль, что салфеток не дали. Когда мы дошли до машины, шаурма обмякла и развалилась прямо посередине. Соус, которого было в огромном количестве, просочился через пакет и протек на брюки. Тем не менее он оказался действительно вкусным, в отличие от всего остального. Как и писали в отзывах, внутри лаваша изобилие капусты и соуса. На все блюдо лишь парочка долек вялого помидора и горсточка куриного мяса. Которое оказалось вовсе не жареным, а вареным. Местами с прожилками какого-то желе. Поковырявшись поглубже, удалось найти еще и ошметок куриной кожи. Словом, мы хоть и не отравились, но впечатления остались не самые радужные.После трапезы решили отыскать тех людей, кто когда-то работал с Инной. И их оказалось немало.- Она как делает. Приходишь к ней на работу. Забирает паспорт, СНИЛС и каждый день обещает, что завтра все принесет. А потом якобы бухгалтер у нее заболел, то еще что-то случилось. Я неделю отработала и пошла на выходной. Звоню ей: «Деньги мне давайте за отработанную неделю». А она мне: «Нет, у тебя недостача». Какая недостача? Когда я лично весь товар приняла, посчитала и записала. После этого я отработала еще несколько дней и обратилась в полицию. Когда она об этом узнала, швырнула мне паспорт и деньги. Даже тогда она отдала не всю сумму. Ужасная женщина. Травит людей и обманывает студентов с пригорода. Никому ничего не платит толком, - вспоминает Ания Любимая.Не обошел стороной печальный опыт работы с Инной Коноваловой и Александру Титову. Она одна из немногих, кто продержался больше недели.- Я проработала там два месяца. Может, чуть больше. Когда устроилась на работу, она забрала у меня паспорт, СНИЛС и полис. Все это лежало у нее, пока я работала. Первые недели она нормально платила, а потом начался кошмар. Я работала без выходных. Хозяйка привозила слишком много товаров: булочки, лаваш и прочее. Продавать все это быстро не получалось. Продукты уже начали портиться. Я сказала ей, что на лаваше плесень. Тогда она приказала мне обрезать плесень и продавать. Но я была против, после чего она списала на меня всю партию просроченной продукции, - говорит Саша Титова.Александра не хотела продавать посетителям испорченные продукты. Из-за чего ее заставили оплатить за все заплесневелые лаваши и булочки. После чего Саша решила уволиться.- Она отдала мне паспорт через неделю после того, как я уволилась, и заплатила всего 800 рублей вместо 10 тыс. рублей. Заявила, что я сама за неделю допустила ошибок на 10 тысяч. Стала на меня орать вместе со своим мужем. Обвинила в воровстве. Якобы на камере видно, что я из кассы даю деньги своему другу. Стала угрожать полицией и сказала, что таких, как я, надо сажать в тюрьму. Денег мне никто не отдал, конечно же. На меня наорали, обвинили в том, чего не было, и я не смогла ничего сделать. Тогда мне еще не было даже 18 лет, - рассказывает Александра.Мы решили лично позвонить и попытаться устроиться на работу в сеть фастфуда. Однако трубку взяла не Инна, а, как оказалось, ее сестра. Вопросы она задавала сухо и грубо.- Вы где живете? Возраст у вас какой? Где работали? Почему ушли оттуда? - недовольным тоном спрашивала сестра Инны.Подготовленная легенда гласила, что на работу хочет устроиться девушка 17 лет, которая до этого подрабатывала уборщицей в салоне красоты и ушла, потому что хочет сменить род деятельности. На что нам сразу ответили: «Хорошо, тогда вы можете завтра на стажировку выйти?».На вопросы о графике работы, заработной плате и условиях труда мы получили невнятный ответ. Но зато нас сразу попросили привезти паспорт и медицинскую книжку.Мы решили поинтересоваться, поступали ли какие-то жалобы на данную сеть заведений в трудовую инспекцию.- В настоящее время в отношении работодателя, указанного в запросе, проводится оценка достоверности сведений на основании поступившего обращения из СМИ, а именно направлен запрос работодателю, а также запрос в адрес комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации г. Улан-Удэ и в Социальный фонд России. О результатах рассмотрения обращения вы будете уведомлены дополнительно в установленный законом срок, - сообщили в Государственной инспекция труда РБ.В Роспотребнадзоре не смогли оперативно ответить на наш запрос, обещав дать комментарий позже.Фото: pixabay.com