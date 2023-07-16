Правый руль заполонил дороги

Дороги Бурятии заполонили караваны перегонщиков, доставляющих «праворульные» машины с Приморья в западные регионы страны. Ренессанс «правого руля» заключается даже не в том, что теперь окончательно провалились попытки федеральных чиновников вытеснить его через последовательное повышение пошлин и введение различных ограничений. Возрождается сама философия «правого руля», автобизнес и перегон этих японских машин не как неэкономическая категория, а прежде всего как социокультурная.Новый импульс дается тому образу жизни, который сформировался на дальневосточных просторах в «нулевые» годы. Когда десятки тысяч дальневосточников, в том числе и из Бурятии, ехали за машинами во Владивосток. Познавая страну с ее бескрайними просторами.- Заказал машину через японский электронный аукцион с доставкой до Владивостока, но поскольку перевозка автовозом до Улан-Удэ подорожала за последние годы в несколько раз, то решил пригнать ее своим ходом, - рассказывает улан-удэнец Сергей.По его словам, в «нулевых» он уже пригонял для себя «Тойоту» и решил снова «испытать романтику». Отмечает, что за это время многое изменилось, дороги стали в основном «идеальными». Особенно впечатлила его федеральная трасса в Забайкальском крае.Добавим, что Сергей, как и многие автовладельцы, стал совмещать полезное с приятным. Например, за машиной летел на самолете, потом отдохнул на Тихом океане, а затем возвратился своим ходом на свежем японском автомобиле. Причём нередко перегонщики направляются в Приморье всей семьей. Ведь, в отличие от «лихих» годов, сегодня трассы безопасны. Прежних бандитов либо пересадили, либо они переквалифицировались в уважаемых бизнесменов.Не случайно цены на авиабилеты на рейс «Улан-Удэ – Владивосток» выросли с 10 тыс. рублей до 30 тысяч. Рост спроса фиксирует и таможня.Владивостокская таможня, по данным ФТС, за январь-июнь 2023 года оформила свыше 130 тыс. автомобилей для личного пользования. Это в два раза больше, чем в первом полугодии прошлого года. Июнь же стал рекордным по количеству оформленных машин — более 28 000 штук, побив на несколько сотен машин рекорд ноября прошлого года. По-прежнему около 80% занимают автомобили из Японии: Toyota, Mazda, Nissan, Honda, Subaru. Далее корейский автопром: Hyundai, Genesis, SsangYong, Kia и единицы из Китая.Не случайно практически все мощности автоперевозчиков с запада России сегодня перекинулись на восток. Дороги Бурятии заполонили автовозы - специальные машины, каждая из которых берет около восьми легковушек. Причем стоимость доставки с Приморья до запада России достигает около 200 тыс. рублей. Однако услуга пользуется спросом. Покупатели с запада России, столкнувшись с закрытием границ с Европой, вынуждены переориентироваться на корейские и японские автомобили. В том числе с правым рулем, от которого воротили нос еще год назад. Но в условиях санкций уже не до жиру.Однако для большинства покупателей машин оплата дорогих услуг автовозов недоступна. И многие жители Бурятии сегодня собираются в караваны, перегоняя машины из Владивостока. Повторяя истории героев, описанных в культовом романе Михаила Тарковского «Распилыш», посвященном сибирским перегонщикам.Помимо позитивных моментов есть и негативные. Перегонщиков стало так много на федеральных трассах, что бурятские туристы в связи со снижающейся скоростью и напряженным трафиком стали избегать поездок по федеральной трассе на Байкал. Предпочитая ездить на Байкал по менее загруженной региональной дороге «Улан-Удэ – Курумкан».- В связи ослаблением рубля и плохими экономическими перспективами стоимость иномарок будет только увеличиваться. Например, значительно вырос утилизационный сбор, поэтому на какое-то время произойдет торможение продаж подержанных иномарок, - говорит улан-удэнский автомобильный эксперт Максим Лобышев. - Однако вскоре рынок привыкнет к новым реалиям и все вернется на круги своя. Думаю, часть спроса из-за дорожающего топлива переориентируется на новые автомобили с ДВС, гибриды и электромобили, в том числе китайские. Тем не менее старение автопарка Бурятии будет продолжаться теми же темпами, что и ранее.Напомним, что, как ранее мы сообщали, в этом году средний возраст автомобилей в Бурятии достиг 20 лет.Добавим, по мнению экспертов, из-за роста курса доллара, евро и японской йены стоимость завозимых автомобилей из Японии вырастет на 10 - 12% уже в течение ближайших двух месяцев 2023 года. Кстати, в 2022 году подержанные автомобили с правым рулем из-за санкций и ослабления рубля подорожали примерно на 30%.Фото: «Номер один».