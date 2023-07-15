Улан-Удэ захлебнулся в коммунальных авариях

Самый разгар летнего сезона ознаменовался для столицы Бурятии массовыми потопами по вине подрядчиков, осуществляющих ремонтные работы. Виновники появления на улицах города гейзеров, водопадов и рек – мелкие подрядчики, ПАО «ТГК-14».5 июля в диспетчерскую МУП «Водоканал» поступила заявка о том, что подрядной организацией ПАО «ТГК-14» при производстве земляных работ на сетях теплоснабжения по улице Гагарина, 73б, повреждена чугунная водопроводная труба диаметром 200 мм. Наблюдалось снижение давления в сети аварийного трубопровода. Предполагалось, что ограничение водоснабжения затронет 16 многоквартирных домов, школу и детский сад.Затем в СМИ поспешно сообщили, что все ремонтные работы на ул. Гагарина, 73б, проводятся без отключения холодного водоснабжения.Аварийные бригады МУП «Водоканал» обнаружили место повреждения чугунного трубопровода. На объект приехала спецтехника для устранения повреждения и последствий аварии.Аварийная эстафета перешла от Железнодорожного района к поселку Забайкальский меньше чем за сутки. Как сообщил МУП «Водоканал», в поселке организация «Байкальская строительная компания» проводила земляные работы при возведении моста через ручей. В результате чего также повредила магистральный участок полиэтиленового трубопровода.В зоне отключения оказались 52 частных дома, 5 многоквартирных домов, школа, котельная и детский сад. Ремонтные бригады «Водоканала» приступили к работе над устранением аварийной ситуации, но она осложнилась тем, что подготовленный котлован оказался недалеко от русла ручья.- На протяжении двух месяцев мы проводили выездные совещания с представителями подрядной организации. Строительная компания знала о том, что там, где планировалось проведение земляных работ, находится водовод. Попытки откачать воду из котлована продолжаются, уже обнаружено место повреждения трубопровода. Работы по откачке проводятся фактически вручную, так как мелкий речной песок из ручья забивает помпу и илосос, - сообщил Игорь Воробьев.«Водоканал» принял экстренное решение об организации схемы временного водовода и подвоза воды жителям. А в череде неудач оказался уже другой район города.Не прошла беда и мимо военного городка Сосновый Бор. Там подвела жилищно-коммунальная служба № 10. Которая должна была обслуживать жилое здание на улице Маршала Жукова. У многоквартирного дома наблюдались проблемы с крышей. Вопрос долгое время висел в воздухе пузырем пустых обещаний и ожидаемо лопнул в неподходящий момент.В период дождливых дней крыша не выдержала. Весь поток хлынул по этажам подъезда, подступая к дверям проживающих, и затопил электрический щит. Дом остался без света на неопределенное время. Жильцам посоветовали подождать, когда весь подъезд просохнет. Только тогда им починят крышу и электрощиток с промокшей гнилой проводкой. К слову, соседний дом также нуждается в капитальном ремонте кровли и не исключено, что при очередном дожде потоп настигнет жильцов и этого здания.На Бурятию обрушились ливни и грозы. Пострадали не только крыши домов в отдаленных районах, но и транспортные сети. Из-за этого технику комбината по благоустройству оперативно направили на участки, где образовались большие лужи.«Пять вакуумных машин откачивают скопления дождевой воды в Октябрьском районе на перекрестке улиц Лебедева и Сахьяновой, перекрестке Ключевская - Дарханская, на улицах Ключевская вблизи остановки «Интерьер», а также Жердева, Мокрова, Боевая и в Советском районе на улице Смолина. При необходимости будет подключена дополнительная техника», - сообщали в комбинате.Активисты ОНФ считают, что вышеозвученные проблемы – результат непродуманной работы.- Складывается ситуация, в которой ресурсоснабжающим организациям проще и выгоднее ликвидировать последствия аварий, чем работать над их предотвращением и вкладываться в инженерное развитие коммуникаций. Потому что в дальнейшем они закладывают к себе в тариф расходы на ликвидацию этих аварий, - отмечает сопредседатель ОНФ по Республике Бурятия Максим Киреенко.Остро стоят два вопроса: водоотведение с водоснабжением и ливневые воды.- По словам сотрудников администрации, до 2000 годов архивы с расположением труб были. Куда они потом потерялись, неизвестно. Но сейчас у них нет точной информации о том, где и как проходят старые сети. Именно поэтому, когда подрядчики приступают к работе, администрация города не дает им точной информации. Из-за чего те постоянно натыкаются и повреждают трубы, - разъясняет Максим Киреенко.В том числе виновниками некоторых аварий становятся и сами жители города, которые выкидывают в туалет все, что можно и нельзя. Сотрудники очистных сооружений регулярно сталкиваются с огромным количеством приплывающих влажных салфеток, средств женской гигиены, подгузников, детских игрушек, нижнего белья, средств контрацепции, бытового мусора. Выброшенные в сток вещи влияют на аварийность. Так как из-за повышенного давления возрастает риск того, что одна из труб города может лопнуть в любой момент.Также сопредседатель ОНФ по Республике Бурятия Максим Киреенко отметил, что в Улан-Удэ нет полноценной системы ливневой канализации. От чего каждый год улицы города тонут в лужах. Местами даже не в дождевых.- Есть две системы канализации: поверхностная и внутренняя. В районе Пентагона время от времени происходит смешение этих систем. Ливневые воды попадают в канализацию и переполняют ее. После чего она выходит на поверхность со всеми вытекающими ароматами и содержимым, - говорит общественник.Проблема скопления воды сильно отражается и на дорогах. Обилие влаги и сырости уменьшает безопасность дорожного покрытия, а также влияет на качество, становясь дополнительным условием для износа всего полотна.- Мы с ОНФ поднимали проблему ливневых канализаций еще лет пять назад. На тот момент нам сообщали о том, что необходимо разработать схему ливневых канализаций, и отмахивались, мол, у города есть проблемы и посерьезнее. Сейчас мы видим, что постепенно эта проблема городскими властями признается. В рамках благоустройства городских территорий они в смету уже включают элементарно водоотведение в зону зеленых насаждений, - говорит сопредседатель ОНФ по РБ.Остается надеяться, что недавний всплеск аварий как-то повлияет на то, что хронические проблемы города будут решаться более продуманно. Тем более что эксперты готовы помогать властям в выработке стратегии и механизмов работы. Иначе череда коммунальных аварий не только не прекратится, но и станет еще более частым явлением.Фото: М.Кириенко