Общество 15.07.2023 в 10:40

В Бурятии увеличили количество бюджетных мест в вузах для учителей-«целевиков»

По целевому набору будет обучаться больше филологов и преподавателей бурятского языка
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Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии увеличили количество бюджетных мест в вузах для учителей-«целевиков»
Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов:

«Расширяем целевой набор в вузах для подготовки учителей бурятского языка и филологов. В БГУ аккредитовано новое направление «Филология» с профилем «Родной язык и литература, переводоведение». В новом учебном году будет набрано дополнительно пять переводчиков для профподготовки, обучение составит 4 года».

Также с прошлого года целевой набор работает и во ВСГИК. Первые пять студентов обучаются по специальности «Литературное творчество» с профилем «Литературный работник, переводчик художественной литературы».

«Всего по целевому набору будут обучаться 25 филологов, после обучения им будет предоставлено рабочее место по приобретенной специальности», - сообщил Алексей Цыденов.

Фото: t.me/alexeytsydenov

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