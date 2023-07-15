Евгения Лудупова: «Бурятия обязательно будет с врачами»

Не секрет, что в Бурятии есть кадровые проблемы. Они касаются многих отраслей, но болезненнее всего проявляются в здравоохранении. Впрочем, как выяснилось, это даже не общероссийский, а мировой тренд. Об этом и о том, как власти республики справляются с этой проблемой, рассказала зампред правительства, министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.- Известный факт - подготовка врача занимает длительный период, восемь лет. Медицинский специалист - это дорогой и долгий продукт для общества. На его подготовке сказываются многочисленные нюансы, зачастую непонятные для населения.Для кого-то удивительный факт, но во всех странах сталкиваются с нехваткой врачей – это общемировая проблема. Средняя продолжительность жизни растет, население стареет. И чем старше человек, тем больше у него медицинских потребностей и запросов по поддержанию своего здоровья.К тому же медицина развивается и постоянно требует новых специалистов. Типичный пример даже из моей жизни. Я окончила институт в 1992 году, это не так и давно. Но в то время лечили инсульт или инфаркт старыми методами. Если помните, у нас в стране первое аортокоронарное шунтирование сделали Ельцину - событие российского масштаба. Сейчас в Бурятии это стандартная операция, очереди нет, две недели - и пожалуйста. В год 300 больных оперируется.Растут не только потребности в количестве медперсонала, но и быстро появляются высокие медицинские технологии, которые требуют новых медицинских специальностей. Бурятия не исключение.- Конечно, нет. По России примерно такая же ситуация. Везде пестрят сообщения из разных регионов о том, что на несколько десятков тысяч населения в каком-то городе остался, к примеру, всего один хирург. В отраслевых медицинских телеграм-каналах тема нехватки в субъектах России самая главная.- Не секрет, что в России присутствует демографический фактор: всем отраслям, и медицине в том числе, не хватает людей из-за низкой рождаемости в 90-е годы.Также, например, в 90-е годы отменили обязательное распределение выпускников вузов. Будущие врачи стали свободнее в своем выборе. Но уже несколько десятилетий из-за экономического неравенства между регионами мы имеем кадровые перетоки внутри страны. Врачи концентрируются в более сильных регионах, и это очевидно.Вторая, чисто российская причина – новые подходы послевузовской подготовки специалистов. Ранее существовала всем известная интернатура. Интерны были армией, которая помогала нашему практическому звену. Идея заключалась в том, чтобы насытить амбулаторное звено быстрой подготовкой врачей после шести лет обучения. Это благая идея, которая, к сожалению, разбилась о нежелание самих специалистов. Многие врачи сразу после отработки первого года любыми путями уходят в ординатуру на дальнейшее обучение. Я их понимаю - всем хочется уйти в узкую специализацию, стать тем же терапевтом, педиатром.Но в связи с этим у нас парадоксы возникают. Выпускающиеся специалисты имеют квалификацию «амбулаторный врач» и могут работать только в поликлиниках и приемных покоях. Допустим, в Баунте мы укомплектованы врачами амбулаторного звена – терапевтами на приеме. Но они не могут быть терапевтами в стационаре. Чтобы обучить врача-терапевта для центральной районной больницы, нужно еще два года проходить ординатуру по терапии. Однако есть подвижки в решении этой проблемы. Например, решением Минздрава России изменились подходы в ординатуре. Там теперь после одного года обучения есть возможность работы врачом-стажером. Это будет помощью для наших медучреждений.Еще одна причина - в свое время сократили цифры приема в медицинские учебные заведения. В этом году Бурятия добилась 294 мест по целевому набору от нашего министерства. В прошлом году было 190 мест. А до этого много лет шел набор по 90 врачам. Причем ранее действовали правила, позволявшие избежать обязанности отработать в том регионе, который платил за учебу. Только с 2020 года предусматривается, что если человек поступил по целевому набору, то у него есть 100%-ная обязанность вернуться в ту медицинскую организацию, которая его направила. Сейчас это жестко закреплено нормативными актами. Те, кто пошел учиться по новым правилам, закончат обучение только через два года.- Сегодня престижность медицины в связи с ковидом выросла. Увеличилась и оплата труда. Мы видим, что в БГУ уже приличный конкурс. Однако желания абитуриентов неравномерны. Большие конкурсы на косметологов, дерматовенерологов, стоматологов. В то же время не пользуются популярностью некогда топовые хирургия или акушерство и гинекология.- Если говорить, например, об интересе к стоматологии, то, во-первых, это материальная мотивация – сейчас очень много частных кабинетов. Однако мы, врачи, знаем, что на хирургию или гинекологию перестали поступать из-за высоких рисков юридической ответственности. Реальный правовой прессинг и, на мой взгляд, чрезмерные уголовные наказания врачам отпугивают будущие поколения медиков в России в конкретных специальностях.Но опять же это проблема цивилизационная. Если раньше была патерналистская модель, при которой врач был царь и бог, потому что обладал сокровенными знаниями, то сейчас мы перешли в состояние общества «фокус на пациента». Мировая медицина работает в условиях отражения атак от пациентов, адвокатов, юристов.Причем такие тенденции происходят не только в Бурятии и России. За рубежом, например, в некоторых провинциях или штатах нет ровно тех же хирургов и акушеров-гинекологов. Почему? Местные сильные адвокаты, несколько шумных врачебных дел. Медицина мигрирует, врачи меняют место жительства и работы. Население остается без медиков.Конечно, мы перейдем к партнерскому отношению врачей и пациентов. В этом направлении мы много работаем, и это наша главная задача. Чтобы все осознавали свою ответственность: и врач, и пациент и совместно сотрудничали. Только тогда мы сможем получить хороший эффект, но пока медикам трудно.- Во-первых, я уже упомянула о целевой подготовке. Цифры за последние годы выросли в разы. Наши «целевики» обучаются в 13 медицинских вузах страны. По программе специалитета - 735 студентов, по программе клинической ординатуры - 117 врачей.Более того, мы стараемся поддерживать наших «целевиков». Например, с 1 сентября прошлого года выплачиваем дополнительную стипендию из республиканского бюджета: 3000 рублей - для студентов вузов и 1500 рублей - для студентов медицинских колледжей.Буквально в этом году мы создали Кадровый центр. Он как раз-таки контролирует обучение наших студентов и их дальнейшее трудоустройство. Там буквально штучная работа, за руку каждого ведем. Внедряем целевое наставничество вместе с главами районов. Плюс занимаемся привлечением медицинских кадров из других регионов и частных клиник.Также мы начали готовить будущих врачей уже со школьной скамьи: открываем медицинские классы. В этом году был первый выпуск медицинского рабфака БГУ - 53 слушателя. То есть в старших классах преподаватели БГУ дополнительно занимаются с потенциальными студентами медицинских вузов по биологии, химии, русскому языку.- Мер поддержки довольно много. Начнем, пожалуй, с самой известной – это программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В этом году мы планируем устроить по этим программам 82 врача и 26 фельдшеров, которые получат серьезные выплаты.Но это еще не все. Кроме миллиона для врачей, приезжающих в села по программе «Земский доктор», мы дополнительно платим 1 млн рублей врачам, приезжающим в города с населением до 50 тыс. человек из республиканского бюджета.Еще с прошлого года мы платим 1 млн рублей врачам наиболее дефицитных специальностей (это врач анестезиолог-реаниматолог, врач акушер-гинеколог, врач- хирург), которые участвуют в программе «Земский доктор». То есть суммарно они получают 3 млн рублей за раз.Этого уже вполне достаточно, чтобы специалист мог обустроиться на месте. Но, тем не менее, мы дополнительно предусмотрели еще одну меру, касающуюся жилья. Врачам, которые берут льготную «Сельскую ипотеку», мы из бюджета выделяем деньги на ее погашение - это проект «100 домов для врачей». А с этого года такая же мера действует для тех, кто взял «Дальневосточную ипотеку».Безусловно, все, что сегодня делается в этом направлении, обязательно даст свои плоды. Бурятия обязательно будет с врачами. Мы закроем эту непростую для населения и профессионального сообщества проблему.Фото: «Номер один».