Бизнесмены «разгромили» Бурятскую таможню

Бурятская таможня с треском проигрывает коммерческой фирме суд за судом. Истцом выступает самарское ООО «Сервис по декларированию грузов «Транзит», которое посчитало работу таможни некачественной и предъявило претензии к ведомству.Не знаем, подходит ли тут один из знаменитых «маразмов Фоменко», который гласит «чем больше я узнаю таможенников, тем больше мне нравятся гаишники», но история произошла такая.В центре конфликта оказалось оформление партии итальянских бетоносмесителей, которые фирма под названием «Самтек» завозила в Россию из-за границы. Таможенные операции проводили работники указанного «Транзита» - между фирмами был подписан договор на оказание услуг по таможенному оформлению.Все бы ничего, но Бурятская таможня решила провести камеральную проверку в отношении ЗАО «Самтек» - на предмет достоверности сведений, заявленных в предоставленных декларациях. Проверяли точность классификации товара в рамках единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС).Неожиданно для фирмы таможенники пришли к выводу, что допущена неверная классификация. Это зафиксировали в соответствующем акте. А затем таможня внесла изменения в сведения, заявленные в декларации на товар. «Транзит» категорически не согласился с такими действиями таможни и решил через суд признать принятые решения незаконными.Госорган стоял на том, что проверяемые бетоносмесительные машины соответствуют товарной подсубпозиции 8705 40 000 1 «Моторные транспортные средства специального назначения, кроме используемых для перевозки пассажиров или грузов автобетономешалки: новые». Тут ставка ввозной таможенной пошлины установлена на уровне 15%, а НДС - 20%.«В ходе таможенной проверки в отношении проверяемых товаров «Бетоносмесители мобильные самозагружающиеся» DB460, DB Х50, заявленных в проверяемых ДТ в товарной подсубпозиции 8474 31 000 9 ТН ВЭД ЕАЭС, выявлена неверная классификация товара, что повлекло за собой неуплату таможенных платежей...» - уверяли таможенники.В чем разница между графой, на которой настаивали таможенники, и графой, в которую фирма отнесла товар? В последнем случае применяется нулевая ставка ввозной таможенной пошлины, но ставка НДС - тоже 20%.Согласитесь, между 0% и 15% есть огромная разница. По результатам камеральной проверки Бурятской таможни получалось, что у фирмы «Самтек» образовалась задолженность в виде доначисленных таможенных платежей в размере 4,754 млн рублей.Так каким классификационным признакам соответствовал товар, ввезенный из Италии? Оспаривая товарную позицию, которую использовал таможенный орган, в судебном процессе подчеркнули особенность итальянских бетономешалок.«В нее (в эту позицию. – Прим. ред.) подлежат включению только те моторные транспортные средства специального назначения (не используемые для перевозки пассажиров или грузов), которые специально сконструированы для передвижения по дорогам.Однако спорный товар такими характеристиками не обладает, а обратного таможенным органом не доказано. Спорные самоходные машины не являются транспортными средствами, специально сконструированными для передвижения по дорогам», - указывал представитель «Самтека», поддерживая своего делового партнера, то есть фирму «Транзит».Проанализировав характеристики товара, функциональные особенности и назначение, Арбитражный суд Бурятии встал на сторону предпринимателей.«Для отнесения товара к товарной позиции 8705 ТН ВЭД ЕАЭС необходимо установить, представляет ли собой товар комплектное автомобильное шасси или грузовой автомобиль с установленным на нем оборудованием», - начала анализ Фемида.Имевшийся акт экспертизы говорил, что рабочее оборудование мобильного самозагружающегося бетоносмесителя FIORI DB 460 и FIORI DB Х50 полностью интегрировано в колесное шасси и вся конструкция представляет собой единый механический агрегат.«Инструкция по эксплуатации» этих бетоносмесителей предусматривала, что их надо транспортировать с использованием другого транспортного средства. Максимальная скорость, предусмотренная их конструкцией, была всего 25 км/ч. Это значительно ниже скорости движения транспортных средств на дорогах общего пользования, разрешенной российскими Правилами дорожного движения.Эта скорость вполне достаточна для передвижения по стройплощадке, но не по трассе. При этом колесные шасси имели особенности, которые никогда не используются на машинах, предназначенных для транспортировки - колесные мосты закреплены жестко на раме без применения пружин, рессор, рычагов, амортизаторов и т. д., не имеют автомобильной подвески.Да и компания-производитель FIORI GROUP SPA в письме сообщила, что данные модели нельзя сравнивать с транзитными бетоносмесителями, которые используются только для транспортировки бетона.Взвесив все аспекты истории, суд пришел к выводу, что спорные бетоносмесители из Италии не являются автомототранспортными (моторными транспортными) средствами, а предназначены для транспортировки и самостоятельной выгрузки бетонной смеси в пределах стройплощадки. То есть не для перевозки бетона по дорогам.«Кроме того, ввезенные самоходные бетоносмесительные машины не являются транспортными средствами, поскольку у них отсутствует VIN номер», - напомнила Фемида сторонам юридического противостояния.Бурятских таможенников попрекнули тем, что они так и не представили доказательств возможности использования шасси бетоносмесителей в иных целях, а также возможности раздельного функционирования в качестве транспортного средства и бетоносмесителя.«Таможенным органом не представлено доказательств того, что рабочее оборудование бетоносмесителей FIORI DB 460 и DBX50 смонтировано на шасси грузового транспортного средства, равно как и указание модели этого грузового транспортного средства», - «добила» Фемида таможенную позицию.По поводу того, что таможенники изменили классификацию товара и внесли изменения в декларацию, заявлено, что эти шаги не имели под собой правовых оснований. Таможенные аргументы отклонили, назвав основанными на «неверном толковании норм права» и противоречащими материалам дела.Проигравший госорган обязали устранить допущенные нарушения прав и законных интересов истца.Бурятская таможня сопротивлялась и подала апелляционную жалобу. Суд апелляционной инстанции признал выводы суда первой инстанции обоснованными и основанными на правильном применении закона. Решение осталось без изменения.Возникают логичные вопросы. Что за уровень подготовки у таможенников, занимавшихся этим скандальным делом, раз они не смогли нормально разобраться в характеристиках товара? Понесли ли они наказание за столь непрофессиональный подход? Немаловажно и следующее – не принимали ли они ошибочных решений в других случаях?А мораль здесь простая. Считаете, что Бурятская таможня неправа – всегда отстаивайте свою позицию. Не исключено, что победите.Фото: «Номер один»