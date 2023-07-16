Общество 16.07.2023 в 11:29
Реклама по-улан-удэнски
Горожане отправили нам фотографию грузовика, на котором размещена реклама с ошибками
Текст: Номер один
Как рассказывает улан-удэнец Виктор, мини-грузовик ехал прямо перед ним. Приглядевшись, он заметил, что машина сплошь покрыта рекламным текстом и фотографиями. «Приглашаем к сотруднечеству», - кричала реклама мясных полуфабрикатов.
- Всю дорогу этот грузовик маячил передо мной, и это очень раздражало. Если вы хотите делать рекламу и привлекать клиентов, то, может быть, хотя бы корректорам будете предварительно отдавать свои перлы. Они объяснят, как пишется слово "сотрудничество", - говорит улан-удэнец. – А то получается, скорее, антиреклама.
- Всю дорогу этот грузовик маячил передо мной, и это очень раздражало. Если вы хотите делать рекламу и привлекать клиентов, то, может быть, хотя бы корректорам будете предварительно отдавать свои перлы. Они объяснят, как пишется слово "сотрудничество", - говорит улан-удэнец. – А то получается, скорее, антиреклама.
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