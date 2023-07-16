Улан-удэнцы возмущены поведением очередного автохама

В паблике «Аноним 03» идет бурное обсуждение поведения очередного автохама. Жительница Ключевской, 13 пожаловалась, что не может проехать с детской коляской по узкой тротуарной дорожке возле дома, потому что там стоит припаркованный автомобиль.«Как проехать с коляской? Надеюсь, водитель увидит. Ключевская, 13» - пишет улан-удэнка, прикрепив фотодоказательтсво.В комментариях люди возмущены таким способом парковки, они советуют местным жителям обратиться в ГИБДД с жалобой.- На такой машине и с таким номером можно ставить где угодно. Я о привилегиях говорю. У кого-то совесть не позволит так сделать, а кому-то всё равно на людей.- А их это никак не волнует, кто как пройдёт.- Да вообще это сплошь и рядом! В кварталах возле «За рулем» тоже заезжают на пешеходную зону. О других люди не думают. Столкнулась с этим, когда стала мамой! Доступная среда, блин!- Позвоните в ГАИ, - пишут в комментариях горожане.Фото: Аноним 03