Общество 16.07.2023 в 16:53
Улан-удэнцы возмущены поведением очередного автохама
Иномарка с «блатными» номерами припаркована прямо на узком тротуаре
Текст: Номер один
В паблике «Аноним 03» идет бурное обсуждение поведения очередного автохама. Жительница Ключевской, 13 пожаловалась, что не может проехать с детской коляской по узкой тротуарной дорожке возле дома, потому что там стоит припаркованный автомобиль.
«Как проехать с коляской? Надеюсь, водитель увидит. Ключевская, 13» - пишет улан-удэнка, прикрепив фотодоказательтсво.
В комментариях люди возмущены таким способом парковки, они советуют местным жителям обратиться в ГИБДД с жалобой.
- На такой машине и с таким номером можно ставить где угодно. Я о привилегиях говорю. У кого-то совесть не позволит так сделать, а кому-то всё равно на людей.
- А их это никак не волнует, кто как пройдёт.
- Да вообще это сплошь и рядом! В кварталах возле «За рулем» тоже заезжают на пешеходную зону. О других люди не думают. Столкнулась с этим, когда стала мамой! Доступная среда, блин!
- Позвоните в ГАИ, - пишут в комментариях горожане.
Фото: Аноним 03
«Как проехать с коляской? Надеюсь, водитель увидит. Ключевская, 13» - пишет улан-удэнка, прикрепив фотодоказательтсво.
В комментариях люди возмущены таким способом парковки, они советуют местным жителям обратиться в ГИБДД с жалобой.
- На такой машине и с таким номером можно ставить где угодно. Я о привилегиях говорю. У кого-то совесть не позволит так сделать, а кому-то всё равно на людей.
- А их это никак не волнует, кто как пройдёт.
- Да вообще это сплошь и рядом! В кварталах возле «За рулем» тоже заезжают на пешеходную зону. О других люди не думают. Столкнулась с этим, когда стала мамой! Доступная среда, блин!
- Позвоните в ГАИ, - пишут в комментариях горожане.
Фото: Аноним 03
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