Опасный карьер в Улан-Удэ, где купаются горожане, взяли под плотный контроль

Карьер в улан-удэнском микрорайоне Исток в условиях установившейся жары вызвал большое беспокойство властей. Его решено взять под особый контроль. На карьере собирается немало народа, чтобы искупаться. Но спасатели отмечают коварство этого водоема - на глубине 25-30 см вода очень холодная.К сожалению, люди, которые там отдыхают, зачастую нетрезвы. Они негативно реагируют на замечания спасателей о недопустимости купания в карьере.Из-за жары водоемы стали привлекать массу купальщиков. 12 июля власти были вынуждены провести внеплановое заседание оперштаба и принять решение об усилении работы контрольных межведомственных групп. Усиленная работа продолжится до середины августа.За субботу-воскресенье в Бурятии с водоемов были убраны более 300 несовершеннолетних, находившихся там без взрослых. Установив личность детей, затем органы ПДН проводят беседы с их родителями.С начала лета в республике утонули 11 человек (год назад на это время утонули 22 человека). Спасено 10 человек. Среди утонувших числятся семеро детей в возрасте от 5 до 17 лет - за аналогичный период прошлого года в реках погибли трое детей. Спасателей особенно беспокоит рост гибели детей.В Бурятии также усилена работа по предотвращению фактов незаконного катания отдыхающих на «ватрушках», прицепленных к моторным лодкам. Уже выявлено 110 нарушений владельцами лодок правил. Под усиленный надзор попали такие места, как Максимиха, Сухая, Энхалук, озеро Щучье.Повсеместно идет активная профилактическая работа. Одних только памяток роздано 4000 штук.Фото: «Номер один»