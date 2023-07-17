Горячую воду в Железнодорожном районе Улан-Удэ обещают дать 20 августа

В столице Бурятии продолжается реализация двух проектов по развитию теплотрассы №3. Один посвящен доведению теплотрассы до микрорайона Стеклозавод (с закрытием четырех малоэффективных малых котельных), другой предполагает расширение мощности традиционного, построенного при СССР основного участка теплотрассы.По второму проекту (его стоимость 1,1 млрд. рублей) работы осложнились аварией на заводе, который производит трубы большого диаметра. Оплаченные трубы не поступили вовремя. Партию труб ждали еще в июне.В итоге на реконструкцию вовремя поступила лишь часть необходимого объема труб. Сейчас ожидается подвоз труб из Иркутска на автотраспорте. А 5 августа, как отметили в мэрии Улан-Удэ, завод отгрузит очередную партию труб диаметром 920 мм, она поступит 15 августа. Из-за аварии на заводе-производителе произошло отставание от утвержденного графика работ. Примерно 20 августа в дома Железнодорожного района, надолго отключенные от горячего водоснабжения, обещают вновь подать его.Была также проблема с поставкой железобетонных лотков для проведения работ на ул. Пушкина.В целом второй проект предполагает работы на 1969 погонных метрах тепломагистрали №3. В мэрии говорят, что работы организованы в две смены и просят отнестись с пониманием к шуму от работ в вечернее время. В сентябре запланировано провести асфальтирование перекопанных мест. Озеленение и прочее благоустройство проведут в будущем году.По первому проекту, связанному с доведением теплотрассы №3 до микрорайона Стеклозавод, информации крайне мало. Остается надеяться, что там тоже смогут завершить строительство в текущем году.Фото: мэрия Улан-Удэ