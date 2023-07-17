Коммунальщики Улан-Удэ откачивают лужи

Сегодня днем на Улан-Удэ обрушился сильный ливень. Как сообщили в мэрии города, техника Комбината по благоустройству уже выехала на улицы, где образовались большие лужи.«Сейчас скопления дождевой воды откачивают на улицах Балтахинова, Ленина, Советской, Смолина, Набережной, на пр. Победы. Также ведется откачка воды из накопительных емкостей, куда она поступает из ливневых канализаций. Это необходимо, чтобы освободить емкости для приема последующих потоков дождевой воды. В некоторых местах ливневые канализации не сразу справляются с большим потоком воды. Для ее отвода требуется некоторое время», - рассказали в мэрии.Сообщить о необходимости откачки луж на городских дорогах можно по телефонам круглосуточной диспетчерской комбината: 379-646 или 380-838.Фото: мэрия Улан-Удэ