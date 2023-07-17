Общество 17.07.2023 в 16:30

Ремесленники Бурятии провели мастер-классы для горожан

Жителей Улан-Удэ научили варить мыло, расписывать пряники и изготавливать сувениры
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Текст: Иван Иванов
Ремесленники Бурятии провели мастер-классы для горожан
В Этнографическом музее Улан-Удэ прошли занятия по мыловарению, вязанию игрушек, росписи пряников, валянию из шерсти, изготовлению мелких сувениров и украшений. Мероприятие организовано в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
 
- Мы совместно с коллегой проводили мастер-классы по мыловарению. Участниками стали не только ребята, но были даже и мужчины. Сам мастер-класс занимает около 10 минут. Пока на водяной бане готовится мыльная основа, мы рассказываем про технику безопасности, состав мыла. Потом делаем само мыло, уже через 20-30 минут оно застывает и его можно забрать. Мы проводим такие мастер-классы не в первый раз. Многие приходят к нам повторно, и тогда мы делаем уже другие формы и выполняем мыло в более сложной технике. Обычно за день на мастер-классе бывает около 20 человек, - рассказала Екатерина Я-О-Шин.
 
- Прошедший мастер-класс в Этнографическом музее – это наш третий мастер-класс, который мы проводим по изготовлению и росписи сувениров из фанеры. Такая техника называется «многослойная раскраска». Участники по слоям раскрашивают красками или фломастерами фанеру, а потом соединяют слои и получается брелок или даже игрушка. У нас приготовлено много разных наборов, и каждый может выбрать, какой сувенир ему сделать. В эти выходные на нашем мастер-классе было 25 человек, - добавила Елена Ионина.
 
- Я провожу мастер-классы по изготовлению украшений. К сожалению, у меня было не так много людей, как на других площадках. Участие в этом мероприятии дало мне толчок к размышлению, что необходимо добавить яркости в свои мастер-классы, поменять подход. Благодаря таким мероприятиям мы, ремесленники, развиваемся, растем как мастера и изучаем потребительский спрос на нашу продукцию, - поделилась Элеонора Кочетова.  
 
- Подобные мастер-классы с участием наших ремесленников стали уже доброй традицией. Любой желающий может поговорить с мастерами, узнать многое о процессе производства различных сувениров, а главное – сделать их собственными руками и забрать с собой, - рассказала Юлия Имеева, руководитель центра народно-художественных промыслов «Мой бизнес».

29-30 июля и 26-27 августа Минпромторг Бурятии приглашает ремесленников и всех желающих принять участие в художественных мастер-классах и мастер-классах по мыловарению, вязанию игрушек, росписи пряников, валянию из шерсти, изготовлению мелких сувениров и украшений, которые пройдут на территории Этнографического музея с 11 до 17 часов. Возрастное ограничение мероприятий: 0+

Фото: предоставлено Минпромторгом Бурятии
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