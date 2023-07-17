В Бурятии пройдет операция «Чайка»

С 14 июля в Бурятии объявлен месячник по обеспечению биологической защиты объектов птицеводства - операция «Чайка». Как сообщили в Управлении ветеринарии РБ, в рамках месячника ветеринары совместно с сотрудниками Бурприроднадзора и местными властями проведут рейды по местам скопления чаек. Это водные объекты и прилегающие к ним территории, районы свалок, размещения отходов и гнездования. В ходе рейдов специалисты проведут мониторинг падежа птицы и отберут патологический материал для лабораторных исследований на грипп птиц.Как уточнили в ведомстве, такие меры приняты по поручению заместителя министра сельского хозяйства РФ Максима Увайдова на фоне ухудшающейся ситуации по гриппу птиц в России.«В России установлен еще один новый очаг высокопатогенного гриппа птиц. Также продолжают действовать карантинные мероприятия в 44 очагах, 3 из которых находятся на территории ДФО – Камчатский край, Амурская и Магаданская области. В этом году распространителями болезни служат в основном чайки, а не дикие утки, как было раньше», - рассказали в Управлении ветеринарии РБ.В ведомстве отмечают, что опасность перехода болезни на чаек объясняется их хорошей адаптацией к жизни в условиях крупных населенных пунктов, где они способны добывать пропитание на городских и стихийных свалках, полигонах бытовых отходов. Чайки все больше представлены среди людей и частота их взаимодействия с домашней птицей увеличивается.Фото: «Номер один»