Общество 18.07.2023 в 21:06

Глава Бурятии поручил помочь пострадавшему от града району

По словам Алексея Цыденова, люди должны получить помощь в кратчайшие сроки
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Текст: Константин Воронов
Глава Бурятии поручил помочь пострадавшему от града району
Глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение оперативно помочь Закаменскому району, три села которого накануне пострадали от крупного града.

«Там уже работает комиссия по оценке ущерба от крупного града, введён режим повышенной готовности. Работа комиссии продолжается. Параллельно начали работу по уже зафиксированным повреждениям, люди должны получить помощь в кратчайшие сроки», - сообщил Алексей Цыденов в своем телеграм-канале.

Как уточнил глава республики, по предварительной оценке, в посёлке Бургуй повреждена кровля школы и детского сада, а также 9 частных домов. В Хуртаге повреждены огороды, зерновые и кормовые культуры СПК. В Улекчине зафиксировано повреждение кровли в двух домах, а также побило посадки в огородах.



Фото: с личной страницы Алексея Цыденова в Телеграм
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