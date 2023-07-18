Глава Бурятии поручил помочь пострадавшему от града району

Как уточнил глава республики, по предварительной оценке, в посёлке Бургуй повреждена кровля школы и детского сада, а также 9 частных домов. В Хуртаге повреждены огороды, зерновые и кормовые культуры СПК. В Улекчине зафиксировано повреждение кровли в двух домах, а также побило посадки в огородах.









