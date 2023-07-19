Общество 19.07.2023 в 12:40

Сильные дожди обрушатся на юг Бурятии

Местами возможен град
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Текст: Константин Воронов
Сильные дожди обрушатся на юг Бурятии
По прогнозу Бурятского гидрометцентра, 20-21 июля по югу республики ожидаются сильные дожди, грозы, ливни. Местами возможен град.

В связи с неблагоприятной погодой МЧС Бурятии призвало граждан и гостей республики соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными в этот период.

«При усилении ветра, находясь на улице, соблюдайте меры предосторожности, ограничьте выход из зданий. Рекомендуется отказаться от поездок на дальние расстояния, выходов на туристические и горные маршруты, акватории водоемов», - предупреждают спасатели.

Фото: «Номер один»
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