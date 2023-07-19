Сильные дожди обрушатся на юг Бурятии

По прогнозу Бурятского гидрометцентра, 20-21 июля по югу республики ожидаются сильные дожди, грозы, ливни. Местами возможен град.В связи с неблагоприятной погодой МЧС Бурятии призвало граждан и гостей республики соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными в этот период.«При усилении ветра, находясь на улице, соблюдайте меры предосторожности, ограничьте выход из зданий. Рекомендуется отказаться от поездок на дальние расстояния, выходов на туристические и горные маршруты, акватории водоемов», - предупреждают спасатели.Фото: «Номер один»