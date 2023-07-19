В Улан-Удэ пожарные устроили забег на 20-й этаж

Ежегодные соревнования «вертикальный подъем» прошли накануне в одном из высотных зданий Улан-Удэ. Как сообщили в МЧС Бурятии, участниками второго этапа смотра-конкурса стали 10 команд по 3 человека из числа личного состава пожарно-спасательных частей.Спортсменам предстояло на скорость преодолеть порядка 400 ступеней в боевой одежде пожарного, включившись в дыхательный аппарат. Быстрее всех с этой задачей справился пожарный ПСЧ-1 Павел Иванов. Добраться до 20 этажа ему удалось за 1 минуту 57 секунд. Вторым стал заместитель начальника отдела организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС по РБ Дмитрий Луценко. Его время – две минуты ровно. Он уступил лидеру всего 3 секунды и оторвался от бронзового результата на 2 секунды. Третьим стал пожарный ПСЧ-56 Роман Самигулин, показав результат в 2 минуты и 2 секунды.Тройка лидеров уже в сентябре этого года представит Бурятию на соревнованиях «Дальневосточная вертикаль» среди Главных управлений МЧС Дальневосточного федерального округа во Владивостоке. В составе сборной с сегодняшними призерами поедет также абсолютный чемпион прошлогодней «Дальневосточной вертикали» начальник караула ПСЧ-2 Александр Спиридонов.«Уже со следующей недели спортсмены приступят к усиленным тренировкам, чтобы еще улучшить свои результаты. Как показала практика, несмотря на отсутствие в нашем регионе таких высотных зданий как в Приморье, наши спасатели, дважды взявшие золото «Дальневосточной вертикали», готовы составить серьезную конкуренцию коллегам из других регионов», - отметили в МЧС Бурятии.Фото: МЧС Бурятии