В Бурятии чествовали лучших выпускников

19 июля выпускники республиканских школ получили нагрудные значки «ЕГЭ 100 баллов» из рук зампреда правительства Бурятии Евгении Лудуповой и министра образования и науки РБ Валерия Позднякова. Как сообщили в пресс-службе правительства, знаки отличия вручались выпускникам, показавшим достойный результат, в рамках региональной акции «Легко на 100!». Впервые подобное мероприятие состоялось в прошлом году и стало ежегодным.- Уважаемые выпускники, педагоги и родители, от лица главы Республики Бурятия мы вас всех приветствуем и благодарим за ваш такой большой труд! Сегодня у нас проходит традиционное чествование выпускников-стобалльников, в Бурятии с каждым годом увеличивается количество выпускников, набравших максимальный балл. Отдельно хочу поблагодарить и учителей, и родителей за совместное воспитание и обучение наших ребят. 100 баллов дают возможность выбрать лучшие вузы нашей страны, - отметила в приветственном слове Евгения Лудупова.В 2023 году в Бурятии сдавали ЕГЭ более 6 тысяч выпускников. Свыше 5 тысяч приняли участие в экзамене по русскому языку, а около 1800 школьников сдавали экзамен по математике. 38 из них набрали максимальные 100 баллов.- Министерство образования и науки Республики Бурятия второй год подряд проводит акцию «Легко на 100!», целью которой является, прежде всего, распространение успешного опыта сдачи ЕГЭ. Мы понимаем, что вам гораздо легче донести до будущих выпускников свои успешные практики подготовки к экзаменам, нежели взрослым. Надо отметить, что в этом году из 38 выпускников, получивших 100 баллов на едином государственном экзамене, 34 выпускника являются еще и золотыми медалистами. Это показывает высокий уровень знаний по всем предметам и говорит о качестве образования в целом, - обратился к выпускникам Валерий Поздняков.При этом два выпускника набрали по 200 баллов. Это выпускница лицея-интерната №61 (по истории и литературе) и 11-классница, окончившая Турунтаевскую районную гимназию (профильная математика и русский язык).- Я сдала два предмета на 100 баллов, это русский язык и профильная математика. Думаю, что все выпускники согласятся со мной, что сдать на 100 баллов не легко, но возможно. Главное – усердие и желание достичь своей цели приводят к отличному результату, - поделилась выпускница Турунтаевской районной гимназии, решившая учиться дальше в Высшей школе экономики.Ребятам также вручили памятные подарки и продемонстрировали видеоролик со словами напутствия от учителей.Фото: пресс-служба правительства Бурятии