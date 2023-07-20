Общество 20.07.2023 в 11:52

В Улан-Удэ изменится схема движения нескольких трамвайных маршрутов

Маршрут №5 и вовсе на несколько дней приостановит работу
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ изменится схема движения нескольких трамвайных маршрутов
В Улан-Удэ с 23 часов 21 июля до 5 часов утра 25 июля изменится движение трамвайных маршрутов №1, 2 и 5. Как сообщили в мэрии города, это связано с проведением строительно-монтажных работ на тепломагистрали №3 и перекрытием трамвайных путей на участке дороги по ул. Юного Коммунара (пересечение с ул. Пушкина).

- Информируем наших пассажиров о том, что трамваи №1 и №2 из-за ремонтных работ и демонтажа трамвайных рельс будут осуществлять движение по кругу по своему обычному маршруту, но без захода на «Шишковку». Трамвай по маршруту №5 на данный период времени приостановит работу, – сообщили в пресс-службе МУП «Управление трамвая».

Управление трамвая» сохранит интервал движения вагонов по маршрутам №1 и 2 в прежнем объеме.


Также в этот период для личного транспорта будет закрыт участок дороги на пересечении ул. Юного Коммунара с ул. Пушкина у трамвайных путей.

С 17 июля из-за закрытия участка дороги на пересечении ул. Пушкина с ул. Добролюбова была введена временная схема движения для личного и общественного транспорта, которая будет действовать до 5 августа.

Маршруты № 57, 95, 97, 97 Квартал едут в объезд закрытого для движения участка по ул. Пушкина (пересечение с ул. Добролюбова) через ул. Хоца Намсараева – ул. Жуковского - далее по утвержденной схеме.


Также сейчас прорабатывается вопрос об открытии для движения транспорта участка дороги по ул. Гагарина – от ул. Коллективной до ул. Гагарина, 64а, сообщили в администрации Железнодорожного района.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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