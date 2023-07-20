В Бурятии в 2023 году построят еще 18 модульных гостиниц

Бурятия вошла в число 48 регионов-победителей на реализацию в 2023 году общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения. Такое постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.- Одна из задач - повысить привлекательность для посещения небольших населенных пунктов с хорошей, богатой и интересной историей, - отметил премьер-министр России Михаил Мишустин на одном из заседаний правительства.На сегодня в республике поддержано 18 проектов с максимальной суммой субсидии на 1 проект 4,7 млн рублей. Софинансирование со стороны предпринимателя – не менее 30% от суммы запрашиваемой субсидии.География победителей конкурса по установке модульных некапитальных средств размещения и кемпингов охватывает все туристско-ориентированные районы республики, такие как: Тункинский, Курумканский, Баргузинский, Прибайкальский, Кабанский и Селенгинский районы.Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, сейчас на территории республики работают 19 модульных гостиниц в 9 туристско-ориентированных районах.Кроме того, в 2023 году 9 предпринимателей из Бурятии выиграли грант Минэкономразвития России на господдержку инвестпроектов по созданию модульных некапитальных средств размещения на сумму 314 млн рублей. Реализация проектов планируется до конца 2024 года. В результате в Тункинском, Прибайкальском, Баргузинском и Кабанском районах появятся 244 новых номера в 9 модульных гостиницах.Фото: пресс-служба правительства Бурятии