Уровень воды в реках Улан-Удэ продолжает медленно отступать

Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, за минувшие сутки уровень воды в Селенге в черте города снизился еще на сантиметр, достигнув отметки в 232 см. Уровень Уды уменьшился на 2 см, до 157 см.Напомним, выход воды на пойму и подтопление низменных участков начинается при уровне Селенги и Уды в 230 см.Фото: мэрия Улан-Удэ