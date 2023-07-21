Общество 21.07.2023 в 09:44
Уровень воды в реках Улан-Удэ продолжает медленно отступать
Селенга уже почти вернулась на пойму
Текст: Константин Воронов
Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, за минувшие сутки уровень воды в Селенге в черте города снизился еще на сантиметр, достигнув отметки в 232 см. Уровень Уды уменьшился на 2 см, до 157 см.
Напомним, выход воды на пойму и подтопление низменных участков начинается при уровне Селенги и Уды в 230 см.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Напомним, выход воды на пойму и подтопление низменных участков начинается при уровне Селенги и Уды в 230 см.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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