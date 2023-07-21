В Бурятии в разгар пожароопасного сезона лесникам не платили зарплату

Управление Генеральной прокуратуры России по Дальневосточному федеральному округу продолжают принимать меры по восстановлению прав граждан на своевременную оплату труда. Как сообщили в надзорном ведомстве, в этом году защищены трудовые права свыше 12 тысяч граждан. По мерам прокурорского реагирования выплачена заработная плата в размере 780 млн. рублей, в том числе 93 млн. рублей на предприятиях-банкротах.«В Бурятии в разгар пожароопасного сезона установлена задолженность по заработной плате перед 117 работниками автономных учреждений «Верхнеталецкий лесхоз», «Кяхтинский лесхоз», «Северный лесхоз» и «Баргузинский лесхоз». По требованию прокуратуры задолженность погашена. За нарушения законодательства об оплате труда руководители учреждений привлечены к административной ответственности в виде штрафа», - рассказали в Управлении Генпрокуратуры по ДФО.Как отметили в ведомстве, в целом снижение уровня задолженности по зарплате произошло во всех регионах округа, за исключением Республики Саха (Якутия), в которой задолженность выросла 29 до почти 60 млн рублей.Фото: «Номер один»