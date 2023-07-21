Общество 21.07.2023 в 11:48
В Бурятии известный спортсмен вернул крупный долг с помощью приставов
Он занял товарищу 1,5 миллиона рублей, но тот вернул лишь часть суммы
Текст: Константин Воронов
Благодаря действиям судебных приставов известный спортсмен из Бурятии вернул крупную сумму денег. Как сообщили в УФССП по РБ, он занял своему знакомому 1,5 миллиона рублей. Помощь товарищу обернулась для спортсмена «головной болью». Должник добровольно отдал только треть суммы, остальное смогли взыскать лишь судебные приставы.
«Исполнительный лист о взыскании с должника 1 миллиона рублей поступил к нам в службу в феврале этого года. За 4 месяца судебный пристав смог взыскать всю сумму долга», - сообщил заместитель главного судебного пристава Республики Бурятия Константин Щукин.
В процессе принудительного исполнения решения суда должника ограничили в праве выезда за пределы России. Также был наложен запрет на регистрационные действия в отношении его транспортных средств. Кроме того, пристав арестовал телевизор мужчины, оцененный в 100 тысяч рублей.
«Вся задолженность была взыскана с банковских счетов должника, которые установил судебный пристав. Если бы в течение 10 суток после ареста и оценки имущества долг не был бы погашен, то бытовая техника была бы реализована в пользу взыскателя», - отметил Константин Щукин.
На сегодня вся сумма долга полностью перечислена спортсмену.
Фото: «Номер один»
«Исполнительный лист о взыскании с должника 1 миллиона рублей поступил к нам в службу в феврале этого года. За 4 месяца судебный пристав смог взыскать всю сумму долга», - сообщил заместитель главного судебного пристава Республики Бурятия Константин Щукин.
В процессе принудительного исполнения решения суда должника ограничили в праве выезда за пределы России. Также был наложен запрет на регистрационные действия в отношении его транспортных средств. Кроме того, пристав арестовал телевизор мужчины, оцененный в 100 тысяч рублей.
«Вся задолженность была взыскана с банковских счетов должника, которые установил судебный пристав. Если бы в течение 10 суток после ареста и оценки имущества долг не был бы погашен, то бытовая техника была бы реализована в пользу взыскателя», - отметил Константин Щукин.
На сегодня вся сумма долга полностью перечислена спортсмену.
Фото: «Номер один»
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