В Бурятии известный спортсмен вернул крупный долг с помощью приставов

Благодаря действиям судебных приставов известный спортсмен из Бурятии вернул крупную сумму денег. Как сообщили в УФССП по РБ, он занял своему знакомому 1,5 миллиона рублей. Помощь товарищу обернулась для спортсмена «головной болью». Должник добровольно отдал только треть суммы, остальное смогли взыскать лишь судебные приставы.«Исполнительный лист о взыскании с должника 1 миллиона рублей поступил к нам в службу в феврале этого года. За 4 месяца судебный пристав смог взыскать всю сумму долга», - сообщил заместитель главного судебного пристава Республики Бурятия Константин Щукин.В процессе принудительного исполнения решения суда должника ограничили в праве выезда за пределы России. Также был наложен запрет на регистрационные действия в отношении его транспортных средств. Кроме того, пристав арестовал телевизор мужчины, оцененный в 100 тысяч рублей.«Вся задолженность была взыскана с банковских счетов должника, которые установил судебный пристав. Если бы в течение 10 суток после ареста и оценки имущества долг не был бы погашен, то бытовая техника была бы реализована в пользу взыскателя», - отметил Константин Щукин.На сегодня вся сумма долга полностью перечислена спортсмену.Фото: «Номер один»