Молодой пожарный-десантник из Бурятии погиб на спецоперации

«Тяжело осознавать, что погиб наш друг, который боролся с огненной стихией вопреки всем трудностям лесной службы и отдавал всю душу своему делу. Наш коллега проявил невероятную смелость и отвагу, с честью выполнил свой долг и стал примером мужества и героизма. За боевые заслуги Павел был награждён медалью «За воинскую доблесть». Он погиб, как герой. Павел был настоящим профессионалом своего дела. Добрый, отзывчивый и трудолюбивый – это лишь малая часть его качеств. Каждый мог обратиться к нему за помощью, и он никогда не отказывал» - вспоминают о Павле коллеги.





У Павла Золотухина дома остались жена и трое детей. Коллектив Забайкальской базы авиационной охраны лесов выражает глубокие соболезнования семье и родным Павла.

Паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии» со ссылкой на Забайкальскую базу авиационной охраны лесов сообщил о гибели в ходе спецоперации 29-летнего пожарного-десантника Павла Золотухина.Павел Золотухин родился в селе Сосново-Озерское Еравнинского района в 1994 году. В 2016 году он устроился десантником-пожарным в Сосново-Озерское отделение Забайкальской базы авиационной охраны лесов. Затем повышал квалификацию и стал инструктором парашютно-пожарной команды. За его плечами сотни потушенных лесных пожаров в труднодоступной местности, в том числе пожары в Якутии. Его неоднократно награждали Почётными грамотами и Благодарственными письмами Республиканского агентства лесного хозяйства, Министерства природных ресурсов Бурятии.В прошлом году Павел отправился на специальную военную операцию в рамках частичной мобилизации.