В Бурятии многомиллионный проект принес больше проблем, чем пользы

Широко разросшийся частный сектор долгое время не имел централизованного водоснабжения. Раньше воду привозили из Иволгинска, Улан-Удэ или с ближайших водоколонок. К слову, с 2018 года в столице Бурятии появились платные колонки. Подобное новшество стало развиваться не только в целях приучения граждан к платежной дисциплине и снижения коммерческих потерь холодной воды, но и для бережливого отношения к ресурсу. Через три года такие «уроки воспитания» дошли и до Нур-Селения. В 2021 году на его территории в рамках развития общественной инфраструктуры заработали две «умные» водоколонки.







- Активно они копали по осени. Но подключали всех уже в зимнее время. Поначалу колонки работали, но вот у нас на Березовой, например, она замерзла еще в ноябре. Я оставляла заявку на прогрев, сотрудники приехали и отогрели. На следующий день колонка опять замерзла. Есть у нас в конце улицы еще одна нерабочая колонка, на ней с зимы рычага нет. Больше воды мы не видели. А на дворе уже лето. Вот так сделали нам «чистую воду». Колонки понатыкали, а толку никакого, - говорит жительница улуса Арюна Ринчинова.





Основные проблемы возникли под конец зимы, когда большая часть трубопровода перемерзла. Подрядчики пытались отогревать водоколонки и даже смогли найти причину всех бед. По их словам, виноваты в ситуации те, кто прокладывал трубу. Так как в них обнаружен маленький разбор (водоразборная точка – ответвление. – Прим. авт.), из-за чего вода не двигалась полноценным образом, а, наоборот, застаивалась, превращаясь в лед.







- В первый же визит у нас возник ряд вопросов: почему именно по тем улицам пройдет водовод, как будет устроена разводка по дворам, какая предполагается глубина залегания и каким образом выполнят обратную засыпку траншей. Поскольку на тот момент уже были сигналы о том, что почва на территории улуса сложная, грунтовые воды находятся слишком близко, а глубина укладки явно недостаточная, - вспоминает сопредседатель регионального штаба ОНФ Максим Киреенко.





- По установлению виновных в промерзании сетей лиц Следственным отделом по Иволгинскому району Следственного управления РФ по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело. При проведении следственной экспертизы установлено, что причиной промерзания является несанкционированное подключение жителей к сетям водоснабжения, выполненное с нарушением технических условий, - сообщает глава Иволгинского района.





- Складывается впечатление, что у нас есть только те, кого подключили прямо во время прокладки водовода. Все были в курсе, в том числе администрация района, и молчали, - говорит Ольга Ажеева.





Прокладка пятикилометрового водовода прошла в Нур-Селении в рамках федерального проекта «Чистая вода». Жители улуса стали подключаться к централизованному источнику водоснабжения, но воду им вскоре перекрыли. Вместо воды появились земляные провалы, расколы и трещины в местах магистральных колодцев, произошел подмыв домов и подтопление подвалов. Это все, что досталось простым обывателям вместо обещанных благ цивилизации.Улус Нур-Селение, находящийся в Иволгинском районе республики, входит в сельское поселение «Нижнеиволгинское». Здесь проживает несколько тысяч человек. Население постоянно растет из-за притока жителей со всех районов республики. За последнее десятилетие площадь населенного пункта увеличилась вдвое. Однако блага цивилизации до него так и не смогли добраться в полном объеме.Благодаря новым технологиям учет потребляемой воды стал индивидуальным для каждого жителя улуса. Оплата производилась за безналичный расчет по многоразовым индивидуальным электронным ключам, которые можно было получить при заключении договора. На тот момент один кубический метр воды стоил 66 рублей 47 копеек. Также автоматизированные колонки обладали одним из главных плюсов - греющим кабелем. Он не давал им промерзать зимой и позволял качать воду в любое время.Но, несмотря на имеющиеся плюсы, жители столкнулись с трудностями в плане территориального расположения «умных» колонок на фоне географически большого улуса. Среди коренных обывателей нашлось немалое количество пенсионеров и людей, не обладающих машинами. Добраться до воды мог не каждый.В 2022 году на территорию Нур-Селения вошел федеральный проект «Чистая вода». Его цель заключается в повышении качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки.На 11 улицах Нур-Селения проложили пять километров трубопровода. На масштабную работу ушло 35,5 млн рублей. В тот момент благами цивилизации планировали охватить 1,5 тыс. человек. Целый месяц все так и было. Местные жители несколько недель пользовались водой, но потом ее перекрыли.Позже из-за предполагаемого застоя участились прорывы. К марту по всему Нур-Селению стали лопаться трубы. Дороги улуса и подвалы начали утопать в воде, которая впоследствии превращалась в лед. Там, где вода не успевала замерзнуть, жители самостоятельно вычерпывали ее со своих участков.Представитель подрядной организации пo врезке к основной магистрали видел проблему в перемерзании именно центральной трубы и отметил, что они ее не строили и никакого отношения к ней не имеют.Позже в Нур-Селении началась череда аварий, связанных с водопроводом и сказавшихся на состоянии дорог. В мокрой земле по центральной улице стали вязнуть даже коровы. Жители долгое время жаловались на невозможность проехать на машине или пройти пешком до своих домов. Из-за размытого грунта под землю ушла часть люков, в один из которых успела провалиться колесом проезжающая по местности фура. Жители сами ограждали аварийные участки самодельными предупредительными знаками из подручных средств.Впоследствии на одной из улиц Нур-Селения грунт был изрезан земляными провалами вокруг не так давно установленной водозаборной колонки, а потом и вовсе просел. Улус местами стал проваливаться под землю.- Нам администрация объяснила провал грунта тем, что он слежался и скомкался в зимнее время. После чего летом отогрелся и осел. Они направили к нам аварийную бригаду, она воду откачала и трещины засыпала смесью глины с песком. Но по факту проблему никак не исправили. Еще один дождь и весь участок земли снова обрушится на несколько метров под землю, - считает жительница Нур-Селения Ольга Ажеева.Еще в начале прокладки пятикилометрового водовода в рамках федерального проекта «Чистая вода» жители Нур-Селения обратились к представителям Общероссийского народного фронта по поводу нерабочих водоколонок. Свой первый выезд ОНФ с группой общественного контроля по соглашению с администрацией главы Республики Бурятия осуществил 27 сентября. На тот момент подрядчик уже проводил работы и выбивался из первоначального графика.После увиденного представители ОНФ обратились к администрации Иволгинского района, указав на возможность появления проблемы из-за недостаточной глубины установки траншей. На что «фронтовики» получили в свой адрес замечание о некомпетентности в вопросах строительства.На встрече ОНФ присутствовали как представитель подрядчика, так и заказчика. Обе стороны подтверждали правильность всех действий во время земельных работ. Сомнения членов Народного фронта сочли необоснованными. Укладку труб произвели, как и планировали. После обратной засыпки представители ОНФ вновь посетили улус Нур-Селение.- У жителей в зимний период стали перемерзать трубы. Колонки по-прежнему не работали. В первую очередь проблема возникла из-за того, что подрядчик недостаточно глубоко уложил трубы. На все наши предположения он отвечал, что делает все работы в соответствии с проектно-сметной документацией. Кроме всего прочего, у нас возникли сомнения на счет правильности уплотнения грунта. Поскольку там был укатан лишь верхний слой. А по правилам засыпка должна производиться с послойным уплотнением грунта. Судя по всему, этого не сделано. Что и привело к дальнейшим обрушениям участков на дорогах, - предполагает Максим Киреенко.Все соответствующие работы на территории улуса Нур-Селение сделаны в рамках сметы. Но вот по поводу эффективности использования потраченных средств есть большие сомнения.- Сейчас последствия ремонтных работ заявили о себе во всей красе. Огромные провалы, расколы и трещины в местах магистральных колодцев, подмыв домов с раскуроченными улицами, подтопление подвалов. Опасные участки жители огораживают, чем могут: досками, веревками и шинами. Сегодня провалы подсыпали, но воды на многих водоколонках так и нет. А там, где есть, течет желтая и неприятно пахнущая. Мы уверены, что причина в нарушении технологии работ и отсутствии стройконтроля. Значит под вопросом и эффективность потраченных средств. Со всеми доводами мы обратились в прокуратуру республики. Считаем необходимым обеспечить людей водой, - заявляет ОНФ в РБ.Глава Иволгинского района Николай Емонаков на ряд наших вопросов ответить не смог, лишь продублировал официальный ответ администрации, обнародованный ранее в местных Viber-чатах и соцсетях.- Протяженность сетей водоснабжения, проложенных в улусе Нур-Cелении, составляет 5200 метров. В ходе работ установлено 25 водоразборных колонок, 12 пожарных гидрантов и 39 штук водопроводных колодцев. Строительно-монтажные работы выполнены ООО «Базис Групп». При проведении подрядной организацией работ по укладке водопроводных труб на глубине 2,5 - 2,7 метра зафиксирован выход грунтовых вод, в связи с чем глубина прокладки труб изменена с 3,70 - 4,20 метра на 2,50 - 2,70 метра. Данные изменения также внесены в проектную документацию, - говорит Николай Емонаков.Также он отметил, что в январе 2023 года при эксплуатации сетей водоснабжения произошло промерзание магистрального трубопровода. Комиссией, выехавшей на место, при обследовании выявлено 35 несанкционированных подключений и технологические нарушения устройства водопроводных колодцев.Касаемо крупного обвала грунта возле водоразборных колонок и водопроводных колодцев на улицах Нурская, Светлая, Урожайная, а также провалов возле частных колодцев в период обильных дождей глава района ответил следующее.- По данному факту 10 июля организован выезд специалистов администрации МО «Иволгинский район», по результатам которого в адрес подрядной организации ООО «Базис Групп» направлено претензионное письмо об устранении провалов грунта в течение 24 часов. Провалы грунта устранены 11 июля. Также 11 июля в ходе выездного совещания установлено, что мероприятия, указанные в ранее направленных претензионных письмах и протоколах по промерзанию сетей водоснабжения, не проведены в полном объеме, - констатирует Николай Емонаков.В случае неисполнения гарантийных обязательств администрация Иволгинского района будет вынуждена подать иск в Арбитражный суд.- На сегодняшний день водоснабжение восстановлено на улицах Урожайная, Центральная, Санжиева, Славы, Светлая. Из 25 водоразборных колонок работают 13, - сообщает администрация Иволгинского района.Сообщение о том, что во многих бедах виноваты сами сельчане, так как выявлено более 30 несанкционированных подключений жителей к сетям водоснабжения, многих возмутило.- Все хотели подключиться к централизованному водоснабжению. На момент земельных работ сами рабочие подталкивали людей на подключение. Они просто подходили и предлагали услугу от подрядчика, ссылаясь на то, что уже имеют договоренность с администрацией района. Так абонентов и наподключали, - заключает Ольга Ажеева.Откуда у рабочих были ордера на проведение земельных работ и имелись ли они вообще, никто не знает. Для подключения жителям улуса Нур-Селение необходимо было обратиться в ресурсоснабжающую организацию ООО «Спектр» за разрешением к подключению сетям и получением технических условий. После чего заключить договор на проведение работ подключения дома к сетям водоснабжения по договорной цене. Также при подключении обязательно нужно было установить счетчик. Многие абоненты так и сделали. Заранее выполнили все указанные администрацией условия.Массовое отключение воды по улусу произошло из-за того, что сейчас ведутся гарантийные работы по устранению всех неполадок. Как сообщают в администрации, они дали подрядчику время на то, чтобы устранить все проблемы.Кстати, чтобы подключиться к центральной трубе и завести воду в дом, нужно было не только обзавестись кипой документов, но и избавиться от старых скважин. Некоторые жители замуровали их на участках и разобрали насосные станции. Но вода появилась в домах лишь на несколько дней. В итоге теперь у большинства жителей нет ни воды, ни скважин. Многие люди привозят воду с платных водоколонок. Один кубический метр воды стоит 75 рублей 33 копейки. У кого есть машина, ездят за водой в город, где она намного дешевле.- Безусловно, здесь есть вина подрядчиков. Если четко соблюдать все правила, то и проблем не будет. Остается надеяться на то, что с коммуникационной трубой все нормально. Если она не нуждается ни в каком вскрытии и перекладке, ее можно проложить чуть глубже, как это изначально должно было быть. И восстановить благоустройство по окончании работ с обратной послойной усыпкой грунта, - подытожил Максим Киреенко.Пока что жители остаются заложниками ситуации. Искать виновных никто из них не собирается, а люди по-прежнему грезят о доступной воде, которую они ждали долгие годы.Фото: «Номер один»