Мэрия Улан-Удэ требует деньги за переселение из аварийного жилья

Комитет по управлению имуществом требует у переселенцев из аварийного жилья доплатить более миллиона рублей за новую квартиру. Чиновники аргументируют необходимость доплаты тем, что новое жилье стоит дороже, чем старое аварийное.Дом на Шмидта, 32, что находится в самом центре Улан-Удэ, признан аварийным еще в 2015 году. Люди сами добились признания своего дома аварийным, собрав деньги на прохождение комиссии. Износ дома на тот момент составлял уже 87%. Таким образом, люди попали в программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. В 2021 году на аварийный дом повесили информационную табличку, которая гласила, что жильцов расселят в 2023 году, однако часть семей все еще проживает в нем. В этом году ему исполнилось 86 лет.Дом в ужасном состоянии - снаружи и внутри покосились стены, полы кривые – то прогибаются, то выпирают, провисают потолочные балки, осыпается штукатурка.Переселять граждан начали в 2022 году. Без скандалов и судов не обошлось. Компания, занимавшаяся оценкой аварийных квартир, посчитала, что жилье стоит в среднем 2 млн рублей, двухкомнатные квартиры оценили в 2 млн. Люди начали возмущаться - ведь за такие деньги купить благоустроенное жилье в Улан-Удэ невозможно и нужно доплачивать минимум 1 млн рублей либо вновь переезжать в бараки, которые еще не признали аварийными.Жители дома обратились в суд, пытаясь оспорить выкупную стоимость жилья. В суде выяснилось, что оценочная компания ориентировалась на стоимость квартир на окраинах города, а не в центре. Однако съезжать на периферию люди не хотят.Тогда же, в 2022 году, Советский районный суд вынес решение в пользу жильцов, согласно которому стоимость изымаемого помещения выросла на 1 млн рублей. Часть жителей получила деньги, часть осталась в доме, ожидая новых квартир.Одна из жительниц аварийного дома судилась с администрацией города за право получения нового жилья взамен аварийного. Женщина обратилась сначала в районный суд с иском к администрации Улан-Удэ о возложении обязанности предоставить взамен аварийного жилья благоустроенную квартиру. Собственница жилья указала, что не согласна доплачивать разницу в стоимости жилого помещения, изымаемого и планируемого к предоставлению.Представители мэрии в суде ссылались на то, что дом не входит в перечень домов, собственникам помещений в которых может быть предоставлено жилое помещение взамен изымаемого.Советский районный суд иск горожанки удовлетворил, мэрию обязали подыскать женщине новое жилье. Однако чиновники решили обжаловать это решение в Верховном суде Бурятии. Представители мэрии ссылались на то, что суд при вынесении решения сделал неверный вывод о том, что федеральное законодательство не устанавливает доплату для граждан, переселяемых из жилых помещений в аварийном многоквартирном доме.Верховный суд, рассмотрев апелляционный иск от мэрии, оставил в силе решение суда первой инстанции.«Ч. 8 ст. 32 Жилищного кодекса РФ предусмотрено, что по соглашению с собственником жилого помещения ему может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение. Таким образом, обеспечение жилищных прав собственника жилого помещения может быть произведено путем предоставления другого жилого помещения с зачетом его стоимости в выкупную цену только по соглашению с собственником», - постановила коллегия судей.Отметим, это решение принято в декабре 2022 года. С тех пор прошло семь месяцев, но жительница Шмидта, 32, до сих пор не получила квартиру.Как рассказал «Номер один» юрист Владимир Дашиев, его доверитель недавно получила от комитета по управлению имуществом уведомление, где ей сообщали о том, что для нее нашли новую квартиру, и вновь просили доплатить 1,1 млн рублей.- В уведомлении написали, что могут приобрести квартиру в 111 микрорайоне площадью 36,7 кв. м. Поскольку новая квартира стоит 3,5 млн рублей, а жилье доверителя оценивали в 2,4 млн, женщина должна самостоятельно доплатить 1,1 млн рублей, - говорит юрист.По словам Владимира Дашиева, доплата за счет собственника может быть только в двух случаях. Первый - если собственник просит квартиру большей площади. Второй - если стоимость вновь предоставляемого жилья превышает рыночную цену, то доплата возможна только по соглашению сторон, однако если собственник отказывается от доплаты, тогда мэрия обязана предоставить иное жилое помещение либо доплатить разницу из муниципального бюджета.Юрист ссылается на аналогичные судебные дела, рассмотренные Верховным судом РФ.- В 2019 году Верховный суд РФ рассмотрел спор о доплате за предоставление благоустроенной квартиры собственнику аварийного жилья и постановил, что доплата за жилое помещение, равнозначное по общей площади, не предусмотрена ни федеральным, ни региональным законодательством, так как расходы по закупке жилья на первичном или вторичном рынке недвижимости профинансированы за счет средств Фонда ЖКХ, регионального и местного бюджетов, но никак не за счет граждан, - настаивает юрист.В комитете по управлению имуществом «Номер один» подтвердили, что направляли горожанке уведомление о необходимости доплаты, и сообщили, что «в случае отказа собственника от доплаты вопрос обеспечения жилым помещением подлежит разрешению в судебном порядке».Фото: «Номер один»