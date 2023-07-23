В Улан-Удэ не справились с загрязнением нефтью

Освоение подрядчиком многомиллионной суммы бюджетных денег, выделенных на борьбу с подпочвенным скоплением нефтепродуктов (так называемой «нефтяной линзой») в мкр. Стеклозавод г. Улан-Удэ, увы, не привело к ликвидации этой экологической проблемы. «Линза» берет свое начало в эпоху СССР, когда на экологию не обращали большого внимания. Нефтепродукты утекали с местных предприятий и просачивались вглубь. Так из них образовались подземные слои, которые попадали и попадают в воду.Десятилетиями за рукотворную «линзу» никто не брался. И только относительно недавно на сей вопрос обратили серьезное внимание.После четырех лет споров в июле 2023 года в Улан-Удэ завершилось рассмотрение финансово-экологического конфликта между фирмой-подрядчиком, занимавшейся ликвидацией нефтяного бедствия, и Минприроды Бурятии.Госконтракт между ними заключен в 2013 году. После завершения работ фирма посчитала, что министерство незаконно не оплатило 6,34 млн рублей по трем актам. Грянул суд.Чиновники настаивали, что подрядчик выполнил работы не в полном объеме. «Контракт в целом исполнен подрядчиком с нарушениями требований к объему и срокам работ», - утверждало ведомство. Министерство подало встречный иск, потребовав вернуть 161,6 млн рублей «излишне уплаченных денежных средств по государственному контракту».По итогам процесса можно сказать, что в ходе него происходили неожиданные вещи. Так, суд заявил о не очень качественной подготовке госконтракта. Подрядчик, откачивавший нефтепродукты, был знаком минприроды. До госконтракта на откачку фирма выполнила работу по параметризации подпочвенного скопления нефтепродуктов - выиграла конкурс и с ней заключили госконтракт на определение параметров подземного и поверхностного загрязнения.По очередному госконтракту подрядчик обязался выполнить работы по ликвидации подпочвенного скопления нефтепродуктов, загрязняющих воды Селенги в районе мкр. Стеклозавод г. Улан-Удэ и передать их минприроды. Последнее же принимало работы и оплачивало. Оплата шла поэтапно и перечислений денег было множество.Работы должны были завершиться в 2019 году. А многолетний госконтракт истекал в 2020 году, когда фирма должна составить итоговый отчет.Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура весной 2019 года направила представление в адрес главы Бурятии о том, что накопленный ущерб не ликвидирован.«В связи с неэффективной организацией проведения работ по определению параметров скопления нефтепродуктов в районе п. Стеклозавод г. Улан-Удэ, безрезультативным выполнением мероприятий по ликвидации «линзы» природоохранный прокурор обратился с заявлением (в суд. - Прим. ред.) о признании незаконным бездействия Министерства природных ресурсов Республики Бурятия и обязании обеспечить выполнение указанных мероприятий по сбору нефтесодержащих веществ», - отмечено в материалах дела.Прокуратура тогда одержала верх.Рассматривая дело о «линзе», суд заявил об очень интересных моментах. Сделав анализ документов, Фемида заявила о противоречиях между предметом контракта, основными задачами и программой работ. То есть в бумагах допущена нелепица.Так, суд указал, что предметом контракта является ликвидация подпочвенного скопления нефтепродуктов, загрязняющих воды Селенги в районе п. Стеклозавод г. Улан-Удэ - рекультивация нарушенных земель, защита поверхностных и подземных вод. «Из анализа текста контракта, технического задания к нему, программы работ, календарного плана работ следует, что контрактом предусмотрены только мероприятия по ликвидации загрязнения», - недоумевала Фемида.А единственным количественным показателем являлась техническая и биологическая рекультивация земель не менее 23,8 га, но в перечне предусмотренных работ этого не было. Суд подметил, что в документах не указана явным образом разработка проекта рекультивации нарушенных земель, согласование, проведение работ в рамках проекта рекультивации. Да и расположение земель, подлежащих рекультивации, было непонятным.Условия, закрепленные в документах, не содержали количественных характеристик работ. Фемида резонно отметила, что это создает «неопределенность при их приемке...».Интересен такой вывод - в нарушение положений закона «не согласованы существенные условия контракта в части объема и перечня выполняемых работ». Нам это не очень понятно, но госконтракт, видимо, все равно имел юридическую силу, поэтому был реализован и оплачен из бюджета. По итогам суда первой инстанции подрядчик победил. Минприроды Бурятии обязали выплатить фирме деньги, которые та требовала.Нельзя сказать, что бюджетные деньги, выделенные на борьбу со стеклозаводской «линзой», потратили безрезультатно. На них, согласно отчету подрядчика, в рамках госконтракта от 2013 года извлечено и сдано на обезвреживание 52,59 тонны водонефтяной смеси, 354 кубометра загрязненного грунта береговой полосы, 26,1 тонны пропитанных нефтепродуктами тростниковых бонов.«Общее количество нефтепродуктов, извлеченных из подземного горизонта (учитывая нефтепродукты в обезвреженных грунтах береговой полосы), составляет от 146,76 до 182,36 тонны. Достигнуто снижение среднего значения мощности слоя нефтепродуктов в наблюдательных скважинах (участок работ № 3) практически в три раза - от 0,228 метра в 2015 году до 0,0767 метра в 2018 году. Предотвращенный ущерб за период с 2015 по 2018 год от вытекания в Селенгу нефтепродуктов составляет от 2473,56172 до 2886,15355 млн рублей», - сообщала, в частности, фирма.Предотвращение попадания в Селенгу тонн нефтепродуктов это, конечно, хорошо. Но мониторинг показал, что нефтепродукты продолжают поступать под землю.«Территория нефтебазы ПАО «Бурятнефтепродукт» на настоящий момент является не только местом накопленного загрязнения прошлых лет, но и единственным действующим источником поступления свежих нефтепродуктов в подземный горизонт. Протоколы совместных совещаний по проблеме загрязнения на территории нефтебазы ПАО «Бурятнефтепродукт» приведены в приложении К», - также отчитывался подрядчик.Отмечено, что из-за продолжающегося поступления нефтепродуктов демонтаж построенных технологической линии и дренажных траншей (с учетом письма Минприроды Бурятии) не производился.«Приток нефтепродуктов в дренажную траншею продолжается и в настоящее время с территорий частной собственности (бывшие заводы «Стекольный», «Электромашина», «Эмальпосуда»)», - говорилось в отчете.Насколько верны выводы мониторинга по поводу нефтебазы «Бурятнефтепродукта» и других частных зон, наше издание сказать не может. Но в отчете оглашены эти названия. А Фемида пришла к печальному заключению, что работы по «линзе» в мкр. Стеклозавод, которые проводила фирма по госконтракту, «заведомо не могли полностью ликвидировать загрязнение на спорном участке», ибо натекают нефтепродукты со смежных территорий.Как же победить «нефтяную линзу» навсегда? Республиканские власти, мэрия Улан-Удэ и контролирующие органы должны это активно обсуждать. Время уходит, но обсуждений почему-то не замечено. Каждую осень в Селенгу на нерест заходит, напомним, омуль. Кто-то вообще понес ответственность за загрязнение? Хотя бы в виде штрафа? Похоже, это вопросы открытые.Фото: Байкальская природоохранная прокуратура