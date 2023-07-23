Общество 23.07.2023 в 08:00

Тарбагатайских аграриев лишают земли

В земельный спор пришлось вмешаться прокуратуре
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Текст: Петр Санжиев
Тарбагатайских аграриев лишают земли
Силовики в Бурятии выступили против продажи администрацией сельского поселения «Десятниковское» участка ООО «Куналей Агро». Прокуратура посчитала, что договор купли-продажи заключен с нарушениями закона. Ведомство ходатайствовало о признании его недействительным, а также о применении последствий недействительности.  

Договор между поселенческой администрацией и сельскими предпринимателями подписан еще в январе 2022 года. «Куналей Агро» приобрело участок площадью почти 366 тыс. квадратных метров в местности Ологой Тарбагатайского района. Это земли сельхозназначения – пашня.

Цена земельного надела составила 9 тыс. 291 рубль семь копеек. Вскоре землю передали фирме, составили передаточный акт и под сделкой подвели черту.

Нарушение, по мнению прокуратуры, заключалось в том, что определять того, с кем подписать договор купли-продажи, муниципалы должны были на основании итогов аукциона. На участок претендовало еще одно фермерское хозяйство, а значит должен пройти аукцион. Чтобы вернуть ситуацию с землей на круги своя, силовики обратились в суд.

События вокруг земельного надела начались с того, что муниципальные власти опубликовали извещение о том, что могут предоставить его в собственность для сельхозпроизводства. В установленный срок было подано три заявления: от «Куналей Агро» и двух женщин - глав фермерских хозяйств.

С фермерами случилась такая история. Одно хозяйство отозвало свое заявление. А во втором случае супруг главы хозяйства от ее имени почему-то написал об отзыве заявления на земельный участок. Почему он это сделал, осталось неясным, так как доверенностью на совершение юридически значимых действий от имени жены - главы хозяйства мужчина не обладал.

Жена возмутилась таким поворот дел. Она стала жаловаться прокурору Бурятии, говорила, что у нее не было намерения отзывать заявление на землю. Муж, кстати, тоже заявил, что она не желала отзывать бумагу.

Таким образом, считала прокуратура, на участок претендовали двое – ООО «Куналей Агро» и фермерское хозяйство. Значит стоило проводить торги и определять, кому продать сельхозземлю.

Арбитражный суд Бурятии признал доводы прокуратуры обоснованными и удовлетворил ее исковые требования.

«В целях приведения сторон в первоначальное состояние общество обязано вернуть администрации (сельского поселения. – Прим. ред.) спорный земельный участок, а из казны муниципального образования подлежат возврату денежные средства, уплаченные обществом», - указала Фемида.

Этот тарбагатайский случай в очередной раз показывает, что в Бурятии к земельным решениям властей не следует испытывать слишком большого доверия. Известно немало случаев, когда житель республики, уверенный, что земля абсолютно точно его, лишался участка. Например, решением суда могут просто признать, что муниципальные власти незаконно сформировали участок, и тот снимается с кадастрового учета. В том числе такое происходит на береговой линии озера Байкал.

Фото: «Номер один»
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