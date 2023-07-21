Общество 21.07.2023 в 15:27

В Бурятии поредели ряды «управляшек»

В результате в «подвешенном состоянии» оказались 154 дома
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии поредели ряды «управляшек»
В начале лета в республике истекло время действия 118 лицензий управляющих организаций из 176. В положенный срок свои лицензии продлили только 80 «управляшек». Остальные 38 либо получили отказ, либо не подавали заявление на продление. В «подвешенном состоянии» оказались 154 дома.

«Из четырех управляющих организаций, получивших отказ о продлении лицензии, три подали документы на получение новой лицензии», - отметили в Госстройжилнадзоре Бурятии.

Между прочим, из 38 «непродленщиков» республики на момент истечения срока действия их лицензий 17 вообще не имели домов в управлении.

Многоквартирные дома, где «управляшки» остались в начале лета без нормальных лицензий, в массе своей проявили пассивность в выборе новой управляющей организации. Самостоятельно в отведенный срок выбрали новую «управляшку» всего… пять домов.

По альтернативному пути создания ТСЖ не пошел никто. Поэтому остальным домам «управляшек» были вынуждены назначать муниципалитеты.

- По предварительной информации, на 103 МКД управляющие организации назначены органами местного самоуправления. На текущий момент по оставшимся домам информация не поступила от Муйского, Кяхтинского, Кабанского, Мухоршибирского районов, города Улан-Удэ и города Северобайкальск. Муниципалитеты уведомлены об ответственности по назначению организаций для домов без управления, - пояснили в Госстройжилнадзоре.

Напомним, что в соответствии с постановлением правительства РФ у органов местного самоуправления есть перечень организаций для назначения на управление многоквартирными домами, на которых нет управляющей организации, ТСЖ или способ управления общедомовым имуществом не реализован.

По истечении установленного срока сводная информация о проведении на местах этой работы будет проанализирована и сведения о муниципалитетах, не принявших мер по организации управления домами, направят в республиканскую прокуратуру.

- В случае если управляющая организация прекращает свою деятельность, она направляет заявление об этом в Госстройжилнадзор. Ответственность органов местного самоуправления остается прежней, - подытожили в Госстройжилнадзоре.

Фото: «Номер один»
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