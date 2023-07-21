В Бурятии поредели ряды «управляшек»

В начале лета в республике истекло время действия 118 лицензий управляющих организаций из 176. В положенный срок свои лицензии продлили только 80 «управляшек». Остальные 38 либо получили отказ, либо не подавали заявление на продление. В «подвешенном состоянии» оказались 154 дома.«Из четырех управляющих организаций, получивших отказ о продлении лицензии, три подали документы на получение новой лицензии», - отметили в Госстройжилнадзоре Бурятии.Между прочим, из 38 «непродленщиков» республики на момент истечения срока действия их лицензий 17 вообще не имели домов в управлении.Многоквартирные дома, где «управляшки» остались в начале лета без нормальных лицензий, в массе своей проявили пассивность в выборе новой управляющей организации. Самостоятельно в отведенный срок выбрали новую «управляшку» всего… пять домов.По альтернативному пути создания ТСЖ не пошел никто. Поэтому остальным домам «управляшек» были вынуждены назначать муниципалитеты.- По предварительной информации, на 103 МКД управляющие организации назначены органами местного самоуправления. На текущий момент по оставшимся домам информация не поступила от Муйского, Кяхтинского, Кабанского, Мухоршибирского районов, города Улан-Удэ и города Северобайкальск. Муниципалитеты уведомлены об ответственности по назначению организаций для домов без управления, - пояснили в Госстройжилнадзоре.Напомним, что в соответствии с постановлением правительства РФ у органов местного самоуправления есть перечень организаций для назначения на управление многоквартирными домами, на которых нет управляющей организации, ТСЖ или способ управления общедомовым имуществом не реализован.По истечении установленного срока сводная информация о проведении на местах этой работы будет проанализирована и сведения о муниципалитетах, не принявших мер по организации управления домами, направят в республиканскую прокуратуру.- В случае если управляющая организация прекращает свою деятельность, она направляет заявление об этом в Госстройжилнадзор. Ответственность органов местного самоуправления остается прежней, - подытожили в Госстройжилнадзоре.Фото: «Номер один»