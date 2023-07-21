Общество 21.07.2023 в 16:38
В Бурятии на понедельник передали штормовое предупреждение
По республике прогнозируются сильные дожди, местами возможен град
Текст: Константин Воронов
24 июля в Бурятии смещение атмосферного фронта вызовет местами сильные дожди, грозы, ливни. Местами возможен град. При грозах прогнозируется порывистый ветер. Такие данные озвучили в мэрии Улан-Удэ со ссылкой на синоптиков.
24 июля в Улан-Удэ временами дождь, возможна гроза. Ветер 8-13 м/с. Температура воздуха днем составит +23, +25.
Напомним, непогода уже доставила немало хлопот жителям районов Бурятии. Несколько дней назад крупный град обрушился на три села Закаменского района, повредив дома, постройки и огороды местных жителей. Вчера град и мощные потоки воды после обильных осадков наделали бед в джижинском селе Алцак. А в селе Надеино Тарбагатайского района после обильных осадков сошедшая с возвышенностей вода затопила 8 придомовых участков.
Фото: «Номер один»
24 июля в Улан-Удэ временами дождь, возможна гроза. Ветер 8-13 м/с. Температура воздуха днем составит +23, +25.
Напомним, непогода уже доставила немало хлопот жителям районов Бурятии. Несколько дней назад крупный град обрушился на три села Закаменского района, повредив дома, постройки и огороды местных жителей. Вчера град и мощные потоки воды после обильных осадков наделали бед в джижинском селе Алцак. А в селе Надеино Тарбагатайского района после обильных осадков сошедшая с возвышенностей вода затопила 8 придомовых участков.
Фото: «Номер один»
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