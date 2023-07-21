Сотрудницу полиции из Бурятии наградили за спасение тонущего ребенка

«Она незамедлительно бросилась на помощь и прыгнула в воду. Вытащив уже захлебнувшегося мальчика на берег, девушка провела неотложные реанимационные мероприятия и оказала первую помощь. После того как ребенок пришел в сознание, она на личном автомобиле доставила его вместе с мамой в ближайшую больницу. Приказом министра старший лейтенант полиции Елена Мотькинова награждена ведомственной медалью «За смелость во имя спасения», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.









Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил начальника отделения по вопросам миграции ОМВД России по Заиграевскому району Бурятии Елену Мотькинову, которая спасла тонувшего трехлетнего ребенка.Как рассказали в МВД, проводя отпуск на Селенге, старший лейтенант полиции увидела, что малыша уносит течением.Фото и видео: МВД России