Общество 21.07.2023 в 17:20
Сотрудницу полиции из Бурятии наградили за спасение тонущего ребенка
Елена Мотькинова не раздумывая бросилась в реку, когда увидела, что мальчика уносит течение
Текст: Константин Воронов
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил начальника отделения по вопросам миграции ОМВД России по Заиграевскому району Бурятии Елену Мотькинову, которая спасла тонувшего трехлетнего ребенка.
Как рассказали в МВД, проводя отпуск на Селенге, старший лейтенант полиции увидела, что малыша уносит течением.
Фото и видео: МВД России
Как рассказали в МВД, проводя отпуск на Селенге, старший лейтенант полиции увидела, что малыша уносит течением.
«Она незамедлительно бросилась на помощь и прыгнула в воду. Вытащив уже захлебнувшегося мальчика на берег, девушка провела неотложные реанимационные мероприятия и оказала первую помощь. После того как ребенок пришел в сознание, она на личном автомобиле доставила его вместе с мамой в ближайшую больницу. Приказом министра старший лейтенант полиции Елена Мотькинова награждена ведомственной медалью «За смелость во имя спасения», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Фото и видео: МВД России