Общество 22.07.2023 в 12:51

В Бичуре открыли Детскую школу искусств

Новое двухэтажное здание вмещает более ста человек
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Текст: Константин Воронов
В Бичуре открыли Детскую школу искусств
21 июля в день празднования 300-летия села в Бичуре торжественно открыли Детскую школу искусств. Вопрос о ее строительстве прозвучал от местных жителей в 2019 году во время рабочей поездки главы Бурятии Алексей Цыденова в Бичурский район. Новое здание школы построили благодаря федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий».

- Позвольте от имени правительства Бурятии и от себя лично поздравить вас с 300-летним юбилеем Бичуры. И самый лучший подарок району сегодня - это открытие новой детской школы искусств - красивого, просторного и полностью оборудованного здания, где дети будут всесторонне развиваться, - обратился к сельчанам зампред правительства Бурятии Алдар Гулгенов.

Новое двухэтажное здание имеет общую площадь 992 кв. м и вмещает более ста человек. Стоимость строительства составила 118 млн рублей из федерального и регионального бюджетов, а также внебюджетных средств.

В школе есть концертный зал на 102 места, хореографический зал, летняя творческая площадка и игровая зона. Дополнительно к действующим классам по фортепиано, русским народным инструментам, живописи и декоративно-прикладному искусству добавится хореография, эстрадное пение, керамика и другие кружки. На занятия ждут детей от 5 до 18 лет, а также взрослых.

- Раньше наши дети занимались в приспособленном помещении площадью 140 кв. метров. Появление нового здания открывает новые возможности. Откроются новые отделения, ребята смогут достичь более высоких результатов в обучении, в конкурсах и олимпиадах на различных уровнях. У нас появятся новые рабочие места. На сегодня коллектив укомплектован на 80%, и мы приглашаем на работу преподавателей живописи, фортепиано, гитары, аккордеона, - рассказала директор Бичурской ДШИ Людмила Уварова.

Благодаря госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» в селе Бичура обустроены и отремонтированы 5 социальных объектов – отремонтированы дом культуры, сельский стадион, детский сад, появились две новые спортивные площадки и построена детская школа искусств.

- Всего по программе «Комплексное развитие сельских территорий» выделено 250 млн рублей для Бичурского района. Помимо строительства Детской школы искусств сюда вошли капитальный ремонт Дома культуры, детского сада и трех стадионов. И кроме того, четыре дороги на сумму 65 млн рублей. Бичурский район в этом году на первом месте по посевным площадям. В прошлом году район был на первом месте по сбору урожая. В целом министерство сельского хозяйства оказывает солидную помощь особенно тем районам, которые дают высокие результаты в аграрном производстве, - отметил зампред правительства Бурятии – министр сельского хозяйства и продовольствия Галсан Дареев.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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