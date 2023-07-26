Перевод денег мошенникам

Вопрос: «Подскажите, пожалуйста, куда нужно обращаться, если мошенники обманным путем выманили деньги с банковской карты?»

Чингис Р.

Мошенники все чаще не просто крадут деньги с помощью взлома личных кабинетов, а придумывают схемы обмана, чтобы люди добровольно переводили их. Например, создают в мессенджерах группы инвестиционных проектов и предлагают вложить туда небольшую сумму, чтобы через короткое время получить уже небольшой капитал. Но вернуть или вывести деньги оттуда невозможно.

Что делать, если такое произошло:

1. Как можно скорее подать заявление в ближайшем отделении полиции или онлайн на сайте МВД вкладке «Прием обращений». Провести проверку и решить, возбуждать ли уголовное дело, отказать или передать ваше заявление в ведомство, полиция должна в течение 30 дней.

2. Рассказать о случившемся в свой банк. Центробанк ведет специальную базу мошенников. Чем больше жалоб поступает на номер счета афериста, тем скорее его заблокируют и запретят выводить украденные деньги.

3. Если полиция отказала в возбуждении дела, то нужно обратиться в суд.

Если в сети появился сомнительный финансовый проект, то нужно пожаловаться на действия группы в самой соцсети или подать заявление в полицию или суд.