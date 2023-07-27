Общество 27.07.2023 в 09:00

Обращение за медпомощью в другом городе

Во всех ли случаях помощь будет оказана бесплатно?
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Текст: Номер один
Обращение за медпомощью в другом городе
Номер один

Вопрос: «Можно ли обратиться к врачу, если находишься в другом городе?»

Елена Максимовна

По всей России можно пользоваться бесплатной базовой помощью (ст. 80 № 323-ФЗ). Например, при простуде, травме, обострении хронического заболевания. Еще - во время беременности и родов.

По месту жительства можно пользоваться территориальной программой медпомощи - в ней количество услуг может быть больше. Например, можно получать льготные лекарства, вызывать врача на дом или пройти диспансеризацию. Узнать перечень услуг по территориальной программе можно в своей страховой компании.

Если поездка продлится дольше 30 дней, нужно уведомить страховую организацию, которая выдала полис (ст.16 № 326-ФЗ).

 Как получить помощь:

- обратиться с паспортом и полисом в любое медучреждение города, работающее по ОМС;

- вызвать скорую помощь.

Если ситуация угрожает жизни, например, ребенок подавился косточкой или у взрослого подозрение на инсульт, экстренную помощь окажут и без полиса.

Куда обратиться при отказе в помощи по ОМС:

- к главврачу больницы или поликлиники;

- в территориальный фонд ОМС региона;

- в свою страховую медицинскую организацию.

Бумажный полис можно не возить с собой. Можно его предъявить с телефона. 

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