Замена ТРС для инвалида

Вопрос: «Мы приобрели инвалидную коляску по электронному сертификату. Через полгода она сломалась. Можно ли ее отремонтировать?»

Элеонора Евгеньевна П.

Если вы получали техническое средство реабилитации по ИПРА, то необходимо подать заявление о ремонте в Социальный фонд России. Это может сделать как сам человек с инвалидностью, так и его законный представитель.

Подать заявление можно:

- через портал Госуслуг;

- через личный кабинет получателя услуг на сайте СФР;

- на личном приеме в клиентских службах;

- в МФЦ.

После этого проводится медико-техническая экспертиза. Она нужна, чтобы определить - подлежит ли изделие ремонту.

Рассмотрение заявления и проведение экспертизы займет не более 15 дней.

После нее вы получите направление:

- на ремонт - если экспертиза подтвердит такую возможность. Он проводится бесплатно.

- на досрочную замену ТСР - если ремонт невозможен.