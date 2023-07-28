Замена ТРС для инвалида
Вопрос: «Мы приобрели инвалидную коляску по электронному сертификату. Через полгода она сломалась. Можно ли ее отремонтировать?»
Элеонора Евгеньевна П.
Если вы получали техническое средство реабилитации по ИПРА, то необходимо подать заявление о ремонте в Социальный фонд России. Это может сделать как сам человек с инвалидностью, так и его законный представитель.
Подать заявление можно:
- через портал Госуслуг;
- через личный кабинет получателя услуг на сайте СФР;
- на личном приеме в клиентских службах;
- в МФЦ.
После этого проводится медико-техническая экспертиза. Она нужна, чтобы определить - подлежит ли изделие ремонту.
Рассмотрение заявления и проведение экспертизы займет не более 15 дней.
После нее вы получите направление:
- на ремонт - если экспертиза подтвердит такую возможность. Он проводится бесплатно.
- на досрочную замену ТСР - если ремонт невозможен.