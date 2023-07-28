Общество 28.07.2023 в 09:00

Замена ТРС для инвалида

Как ее можно сделать?
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Текст: Номер один
Замена ТРС для инвалида
Номер один

Вопрос: «Мы приобрели инвалидную коляску по электронному сертификату. Через полгода она сломалась. Можно ли ее отремонтировать?» 

Элеонора Евгеньевна П.

Если вы получали техническое средство реабилитации по ИПРА, то необходимо подать заявление о ремонте в Социальный фонд России. Это может сделать как сам человек с инвалидностью, так и его законный представитель.

Подать заявление можно:

- через портал Госуслуг;

- через личный кабинет получателя услуг на сайте СФР;

- на личном приеме в клиентских службах;

- в МФЦ.

После этого проводится медико-техническая экспертиза. Она нужна, чтобы определить - подлежит ли изделие ремонту.

Рассмотрение заявления и проведение экспертизы займет не более 15 дней.

После нее вы получите направление:

- на ремонт - если экспертиза подтвердит такую возможность. Он проводится бесплатно.

- на досрочную замену ТСР - если ремонт невозможен.

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