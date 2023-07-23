Общество 23.07.2023 в 15:40

В Бурятии прошли учебно-тренировочные мероприятия среди спасателей

Сотрудники БРПСС и аэропорта «Байкал» десантировались с Ми-8МТ
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В Бурятии прошли учебно-тренировочные мероприятия среди спасателей

Совместная тренировка в рамках учебно-тренировочных мероприятий прошла вблизи аэропорта «Байкал», во время которой, согласно учебному плану, спасатели БРПСС и спасатели аэропорта отработали десантирование по веревке. Специалисты практиковались в спуске с вертолета Ми-8МТ. Участниками стали не только опытные сотрудники, но и новички.

Каждый спасатель бурятской республиканской поисково-спасательной службы произвел сразу несколько спусков на высоте от 25 до 40 метров. Как отметили в республиканском агентстве ГО и ЧС - все сотрудники проявили отличную координацию и профессиональное мастерство, сохраняя устойчивое положение и равновесие.

Тренировка прошла в штатном режиме. Спасатели справились с поставленным задачи более чем успешно.

 

Фото: ГО и ЧС Бурятии

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