В Бурятии прошли учебно-тренировочные мероприятия среди спасателей

Совместная тренировка в рамках учебно-тренировочных мероприятий прошла вблизи аэропорта «Байкал», во время которой, согласно учебному плану, спасатели БРПСС и спасатели аэропорта отработали десантирование по веревке. Специалисты практиковались в спуске с вертолета Ми-8МТ. Участниками стали не только опытные сотрудники, но и новички.



Каждый спасатель бурятской республиканской поисково-спасательной службы произвел сразу несколько спусков на высоте от 25 до 40 метров. Как отметили в республиканском агентстве ГО и ЧС - все сотрудники проявили отличную координацию и профессиональное мастерство, сохраняя устойчивое положение и равновесие.



Тренировка прошла в штатном режиме. Спасатели справились с поставленным задачи более чем успешно.

Фото: ГО и ЧС Бурятии