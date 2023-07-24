В Улан-Удэ досрочно запустили трамваи на Шишковку

В Улан-Удэ трамваи на Шишковку запустили уже с сегодняшнего утра. Ранее озобновить движение там планировалось 25 июля. Однако ремонтные работы удалось завершить раньше намеченного срока.Напомним, в связи с ремонтом тепломагистрали №3 на участке дороги по ул. Юного Коммунара с 23 часов 21 июля на Шишковку перестали заезжать трамвайные маршруты №1 и № 2. Движение по маршруту №5 и вовсе было приостановлено.Фото: мэрия Улан-Удэ