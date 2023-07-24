Общество 24.07.2023 в 09:30

В Улан-Удэ досрочно запустили трамваи на Шишковку

Ремонтные работы, из-за которых перекрыли движение, завершились раньше
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ досрочно запустили трамваи на Шишковку
В Улан-Удэ трамваи на Шишковку запустили уже с сегодняшнего утра. Ранее озобновить движение там планировалось 25 июля. Однако ремонтные работы удалось завершить раньше намеченного срока.

Напомним, в связи с ремонтом тепломагистрали №3 на участке дороги по ул. Юного Коммунара с 23 часов 21 июля на Шишковку перестали заезжать трамвайные маршруты №1 и № 2. Движение по маршруту №5 и вовсе было приостановлено.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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