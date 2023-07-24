В Улан-Удэ зэки изготовили лавочки-трансформеры для Этнографического музея

В рамках контракта между ИК-8 УФСИН России по Бурятии и Этнографическим музеем народов Забайкалья заключенные колонии строгого режима изготовили лавочки-трансформеры для благоустройства музейного комплекса.Как сообщили в УФСИНе, лавочки уже установлены в музее.«Конструкции, трансформирующиеся из обычной лавки в стол с дополнительными сидячими местами, изготовлены осужденными, привлеченными к труду в цехе металлообработки. Стоит отметить, что раздвижные элементы лавочки полностью разработаны осужденными», - рассказали в пресс-службе учреждения.Фото: УФСИН России по Республике Бурятия