Общество 24.07.2023 в 12:09
В Улан-Удэ зэки изготовили лавочки-трансформеры для Этнографического музея
Они уже установлены в музее
Текст: Константин Воронов
В рамках контракта между ИК-8 УФСИН России по Бурятии и Этнографическим музеем народов Забайкалья заключенные колонии строгого режима изготовили лавочки-трансформеры для благоустройства музейного комплекса.
Как сообщили в УФСИНе, лавочки уже установлены в музее.
«Конструкции, трансформирующиеся из обычной лавки в стол с дополнительными сидячими местами, изготовлены осужденными, привлеченными к труду в цехе металлообработки. Стоит отметить, что раздвижные элементы лавочки полностью разработаны осужденными», - рассказали в пресс-службе учреждения.
Фото: УФСИН России по Республике Бурятия
Как сообщили в УФСИНе, лавочки уже установлены в музее.
«Конструкции, трансформирующиеся из обычной лавки в стол с дополнительными сидячими местами, изготовлены осужденными, привлеченными к труду в цехе металлообработки. Стоит отметить, что раздвижные элементы лавочки полностью разработаны осужденными», - рассказали в пресс-службе учреждения.
Фото: УФСИН России по Республике Бурятия
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