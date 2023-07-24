Бурятия хочет «отобрать» часть рынка сувениров у китайских и монгольских производителей

Как отмечают в министерстве туризма Бурятии, сувенирные лавки республики заполонила продукция из КНР и Монголии. Доля сувениров, которые произведены бурятскими производителями, не так велика, как хотелось бы.В республике решено провести масштабный фестиваль «Арт-Бурятия». Первый этап охватит несколько популярных сельских туристических районов. Затем состоится финальный этап в Улан-Удэ. Для участия в фестивале уже подано 80 заявлений, в т. ч. из других регионов России. Это мастера чеканки и других направлений, которые изготавливают сувениры.Цели фестиваля - оценка уровня бурятских производителей и их сувениров, налаживание контактов, обмен опытом между разными мастерами республики. Организаторы убеждены, что сувениры республики должны стать интереснее, ярче, качественнее.Предполагается организовать работу по таким направлениям как сувенир-игрушка, городской сувенир, сувенир региона и др. Предстоит посмотреть, какие направления более развиты, какие менее, на что сделать упор. Полностью вытеснить с сувенирного рынка республики китайскую и монгольскую продукция вряд ли получится. Но «отвоевать» часть этого рынка можно. По мере развития туризма в Бурятии, обороты сувенирного рынка также будут нарастать. Это перспективная индустрия. Надо, чтобы как можно больше «сувенирных» денег туристов, оставалось в республике.Фото: «Номер один»