Волонтеры Улан-Удэ: Заявки от земляков-бойцов спецоперации изменились

Члены улан-удэнских ТОСов активно помогают госорганам снабжать бойцов из Бурятии, которые участвуют в спецоперации. Неравнодушные люди подключились к этому делу с начала СВО, когда стало ясно, что военным необходимо оказать поддержку с малой Родины.Когда началась частичная мобилизация, был организован пункт сбора помощи для мобилизованных. Собирали медикаменты, средства личной гигиены, нательное белье, теплые вещи и т. д.В октябре 2022 года начало действовать волонтерское движение «Мы вместе», созданное по инициативе Ассоциации ТОС Улан-Удэ.«Было открыто три пункта пошива необходимых вещей, снаряжения, сбора гуманитарной помощи. Активисты, жители города своими руками изготавливают балаклавы, пятиточечники, подсумки для тактической медицины, опознавательные повязки и многое другое, приобретая материалы на свои средства», - говорят в мэрии города.По цифрам, предоставленным активистами движения, волонтерами было изготовлено и передано землякам, привлеченным к спецоперации, более 10 тысяч опознавательных повязок, 1500 балаклав, сто футболок, флисовых шапок, косынок, более 1000 пятиточечников, 700 подсумков, сто комплектов нательного белья и другие вещи.На спецоперацию передали продукты длительного хранения, носки, перчатки, термостельки, эвакуационные стропы, тактические носилки, два сварочных аппарата, бензопилы, бензогенераторы, «болгарки», окопные свечи, тысячи сделанных оберегов. А маскировочных сеток передано более 700 штук.«Всего с начала СВО активистами ТОС и неравнодушными жителями было собрано около одного миллиона рублей, передано свыше 10 тонн вещей. Нами дополнительно по заявкам бойцов приобретены на собранные средства антидроновое ружье, рации, тепловые пушки и др. В каждую посылку вкладываем письма поддержки», - отмечают ТОСовцы.Волонтеры говорят, что характер заявок от бойцов меняется. Например, если раньше часто шла речь об одежде и продуктах, то сейчас немало заявок технического рода.На сегодня также есть потребность в различных маскировочных сетках. Это связано с тем, что подразделения армии Украины активно ведут разведку с воздуха. Если на армейскую технику, вооружение, на блиндажи, накинуты маскировочные сетки, то их труднее заметить с дрона-разведчика.«Костяк» улан-удэнцев, которые занимаются изготовлением вещей для земляков-бойцов спецоперации, невелик. Но зато есть временные помощники, которые приходят в свободное время (вечерами, в выходной день), чтобы помочь им сплести сетку или сделать что-то другое, нужное сегодня на линии боевого соприкосновения.Фото: скриншот видео