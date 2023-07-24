Общество 24.07.2023 в 15:29

В Улан-Удэ завершилась реставрация пруда «Лотос» в парке «Юбилейный»

По ночам он будет подсвечиваться
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ завершилась реставрация пруда «Лотос» в парке «Юбилейный»
В парке «Юбилейный» в столице Бурятии завершилась реставрация пруда «Лотос». Рабочие заменили металлокомпозитное покрытие «Лотоса», отремонтировали бетонное основание пруда, частично заменили поврежденную керамическую плитку. Кроме того, там установлен циркуляционный насос с фильтрами для очистки воды и дезинфектор. На самой конструкции провели антикоррозийную обработку. В ночное время «Лотос» будет подсвечиваться.

На капитальный ремонт конструкции направили более 3,3 млн рублей.

- Мы стараемся, чтобы отдых горожан в наших парках был комфортным, поэтому просим всех соблюдать чистоту и порядок, - обращаются к улан-удэнцам сотрудники Дирекции по паркам культуры и отдыха.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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