В Улан-Удэ завершилась реставрация пруда «Лотос» в парке «Юбилейный»

В парке «Юбилейный» в столице Бурятии завершилась реставрация пруда «Лотос». Рабочие заменили металлокомпозитное покрытие «Лотоса», отремонтировали бетонное основание пруда, частично заменили поврежденную керамическую плитку. Кроме того, там установлен циркуляционный насос с фильтрами для очистки воды и дезинфектор. На самой конструкции провели антикоррозийную обработку. В ночное время «Лотос» будет подсвечиваться.На капитальный ремонт конструкции направили более 3,3 млн рублей.- Мы стараемся, чтобы отдых горожан в наших парках был комфортным, поэтому просим всех соблюдать чистоту и порядок, - обращаются к улан-удэнцам сотрудники Дирекции по паркам культуры и отдыха.Фото: мэрия Улан-Удэ